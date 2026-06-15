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„Hiu. Aveam emoții”. Liderii USR ripostează după ce au aflat că PSD nu-i mai vrea la guvernare

O serie lideri USR au reacționat divers după ce au aflat că PSD nu-i mai dorește în viitorul Guvern.
Sorina Matei
15 iun. 2026, 18:13, Politic
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„Hiu. Aveam emoții că PSD ar vrea cu noi la guvernare.E clar un șoc să aflu că linia roșie pentru PSD e să nu mai fie în ministere USR, adică fix cei care au făcut curățenie în instituții și au scos la lumină corupția adusă de ei, de zeci de ani de zile”, a scris Diana Buzoianu, pe Facebook.
„Grindeanu: mandat „larg” de negociere – dar cu linie roșie: fără USR. Marea grijă a pesediștilor și a liberalilor roșii: să scape urgent de reforme și de ochii vigilenți ai useriștilor!”, a spus și Irineu Darău pe Facebook.
„Sorin Grindeanu spune că ar face orice să plece miniștrii USR din Guvern. Nu mă miră.
Când începe cineva să se uite atent la ce ați lăsat în ministerele conduse de PSD, reflexul este să-l dai afară, nu să-l lași să continue. Domnule Grindeanu, stați liniștit, noi abia ne-am încălzit. Că din guvern, că din opoziție, aceeași viață grea veți avea cu USR”, a reacționat și Radu Miruță.
„Gata cu Bolojan! Gata cu USR! Afară cu toți. E o ușurare să nu mai fie miniștri Țoiu, Miruță, Ambrozie”, ar fi susținut astăzi, în ședința PSD, președintele social democraților, Sorin Grindeanu, în contextul desemnării lui Adrian Vestea în poziția de premier, de către Nicușor Dan. „Fritz nici nu realizează că a rămas fără partid! Toți au un nou conducator: Gavril Bolojan”, a spus Sorin Grindeanu.
Liderii PSD și grupurile parlamentare discută despre un guvern Veștea dar cu un USR lăsat în Opoziție alături de Ilie Bolojan.
Liderul USR, Dominic Fritz, se află în așteptarea unei decizii a Curții Supreme de Justiție, care joi, 18 iunie, i-ar putea înceta mandatul de primar USR al Timișoarei și i-ar putea interzice pentru următorii 3 ani să ocupe orice fel de funcție publică electivă.

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