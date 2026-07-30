Dominic Fritz afirmă că „soarta țării nu depinde de legea salarizării”: „Nu vine apocalipsa dacă nu găsim un consens politic pentru o lege bună”

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat joi seară, la Digi24, că legea salarizării în forma actuală ridică numeroase semne de întrebare. El a declarat că este posibil ca aceasta să nu fie adoptată.

Liderul USR susține că România trebuie să încerce să îndeplinească jaloanele din PNRR, însă avertizează că nu orice lege trebuie adoptată cu orice preț și că un eșec nu ar reprezenta „un capăt de țară”.

Întrebat ce s-a ales de înțelegerea dintre partidele fostei coaliții privind adoptarea reformelor necesare pentru accesarea fondurilor din PNRR, Dominic Fritz a acuzat PSD că încearcă să folosească aceste proiecte legislative ca instrument de presiune politică.

„Au trecut câteva din aceste legi, dar tocmai acolo este perversitatea PSD, pe care am văzut-o astăzi, că ei folosesc asta acum ca un fel de șantaj să treacă astfel de legi cu orice preț, chiar și cu prețul neconstituționalității. Și, bineînțeles, trebuie să fim în stare noi, ca țară, noi, ca democrație, să trecem legi care îndeplinesc și jalonul PNRR și care sunt în același timp și constituționale”, a afirmat liderul USR.

Legat de legea integrității, care a picat joi la vot în Senat, ea va fi redepusă într-o formă care să respecte Constituția, chiar dacă acest lucru nu îi schimbă situația juridică.

„Vom redepune această lege într-o formă curată. Nu o să mă ierte cu nimic, nu o să mă scoată din sancțiune, o să rămân declarat în conflict de interese, o să rămân cu interdicția, dar nici nu se poate retroactiva cu o altă sancțiune acum”, a spus Fritz.

Referindu-se la proiectul noii legi a salarizării, președintele USR a susținut că „are un impact, așa cum este acum draft-ul, între 8 și chiar 12 miliarde de lei”.

„Legea salarizării are un impact, așa cum este acum draft-ul, între 8 și chiar 12 miliarde de lei. Să zicem 2 miliarde de euro o să ne coste creșterea salariilor în sectorul public, în baza acestei legi. Cum poți să spui că o să scadă salariile dacă în același timp avem o estimare de impact de 2 miliarde de euro? Mai degrabă v-aș întreba, chiar ne permitem momentan să creștem salariile cu 2 miliarde de euro?”, a declarat Dominic Fritz.

„Parcă retorica politică a PSD-ului și realitatea aritmetică, legală, nu se potrivesc deloc. Doar că, într-adevăr, au o mașinărie de propagandă enormă cu care reușesc să impună acest narativ și tocmai de aceea este foarte important ca în aceste zile toți oamenii de bună credință să nu tacă”, a afirmat liderul USR.

Întrebat despre conflictul dintre Guvern și sindicate pe tema salarizării, Fritz a spus „există acum un alt sindicat din sănătate care zice că, de fapt, pentru 50% din angajați în sănătate crește salariul”.

El a spus că legea ar putea să nu fie adoptată, iar România trebuie să accepte această posibilitate dacă nu există o variantă care să întrunească un consens politic.

„Eu cred că în cazul legii salarizării, la un moment dat, va trebui să și constatăm că nu va trece. Dacă rămâne singurul jalon PNRR care nu trece, eu cred că este ceva de digerat pentru România. Și eu cred că trebuie să treacă. Vă spun sincer, și eu am mai multe dubii. Nu este o lege perfectă, din contră. Sunt multe lucruri cu care și eu am niște dureri de burtă”, a declarat Dominic Fritz.

Președintele USR a mai spus că există o prevedere pe care o consideră problematică.

„De exemplu, faptul că avem o singură grilă pentru administrația locală, adică aceleași salarii, indiferent, nu neapărat de dimensiune, dar de puterea de cumpărare, de piața de muncă, de salariile locale. Sunt mai multe lucruri care nu-mi plac. Dar, încă o dată, cred că trebuie să atragem acești bani”, a spus el.

Dominic Fritz a declarat că România poate merge mai departe chiar dacă această reformă nu va fi adoptată imediat, pentru că „nu este un capăt de țară. Unele lucruri nu ies, mai ales că PSD, în primul rând, a avut peste trei ani de zile să facă această lege”.

„Dacă nu trece, nu este un capăt de țară. Unele lucruri nu ies, mai ales că PSD, în primul rând, a avut peste trei ani de zile să facă această lege. N-au reușit. Acum, sabotaj până la capăt, vom supraviețui și fără această lege. Și, într-adevăr, e bine că acum au trecut totuși câteva din celelalte jaloane și sper, bineînțeles, să treacă și o variantă constituțională a legii integrității. Eu sunt realist. Nu cred că trebuie să… soarta țării nu depinde de legea salarizării. Cred că o astfel de lege este importantă, este necesară, dar nu vine apocalipsa dacă nu găsim un consens politic pentru o lege bună”, a spus liderul USR.