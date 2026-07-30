Prima pagină » Politic » Dominic Fritz, după ce legea integrității a picat la vot în Senat: Amendamentul PSD este „vădit neconstituțional”

Dominic Fritz, după ce legea integrității a picat la vot în Senat: Amendamentul PSD este „vădit neconstituțional”

Dominic Fritz, liderul USR și primarul Timișoarei, a declarat joi seară, după votul din Senat asupra legii integrității și, implicit, a amendamentului depus de PSD, că prevederea are caracter retroactiv și, astfel, încalcă Constituția.
Dominic Fritz afirmă că „soarta țării nu depinde de legea salarizării”: „Nu vine apocalipsa dacă nu găsim un consens politic pentru o lege bună”
Dominic Fritz afirmă că „soarta țării nu depinde de legea salarizării”: „Nu vine apocalipsa dacă nu găsim un consens politic pentru o lege bună”
Dezvăluiri. Adrian Veștea susține că Nicușor Dan nu a vrut ca Bolojan să fie informat înainte de nominalizare de premier: „S-a dorit păstrarea discreției până a doua zi”
Dezvăluiri. Adrian Veștea susține că Nicușor Dan nu a vrut ca Bolojan să fie informat înainte de nominalizare de premier: „S-a dorit păstrarea discreției până a doua zi”
Restricțiile de trafic pe Valea Oltului au fost prelungite până la 31 august. Continuă lucrările de protecție a versanților în Defileul Oltului
Restricțiile de trafic pe Valea Oltului au fost prelungite până la 31 august. Continuă lucrările de protecție a versanților în Defileul Oltului
Un punct de trecere a frontierei cu Republica Moldova se va deschide după 17 ani. România sprijină integrarea Transnistriei sub conducerea Chișinăului
Un punct de trecere a frontierei cu Republica Moldova se va deschide după 17 ani. România sprijină integrarea Transnistriei sub conducerea Chișinăului
Premierul Republicii Moldova, alături de Ilie Bolojan: „Atunci când sunt în România mă simt acasă”. Vasile Tofan vrea mai multe investiții românești și proiecte comune
Premierul Republicii Moldova, alături de Ilie Bolojan: „Atunci când sunt în România mă simt acasă”. Vasile Tofan vrea mai multe investiții românești și proiecte comune
Diana Nunuț
30 iul. 2026, 20:57, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dominic Fritz, liderul USR și primarul Timișoarei, a declarat joi seara, la Digi24, că amendamentul PSD la legea integrității schimbă regulile pentru situații deja soluționate definitiv și că nu poate produce efecte asupra unor fapte constatate anterior intrării în vigoare a noii legi.

„Până acum PSD a spus că trebuie să-mi înceteze mandatul, că așa scrie în lege. Acum spun fix opusul, că legea actuală pe care o avem nu include această sancțiune și vor să schimbe această sancțiune”, a afirmat liderul USR.

El a criticat în special faptul că amendamentul nu se limitează la cazuri viitoare, ci se referă și la persoane pentru care au existat deja hotărâri definitive privind conflicte de interese sau incompatibilități.

„Nu doar că vor să schimbe această sancțiune pentru incidente în viitor, ci și pentru oricine a fost în trecut declarat în conflict de interese. Asta este vădit neconstituțional. Și de aceea e, într-un fel, o capcană perfectă în mintea lor”, a explicat Fritz la Digi24.

Potrivit acestuia, textul amendamentului creează o situație în care persoane sancționate în trecut ar putea pierde mandatul actual, chiar dacă sancțiunea prevăzută de legea în vigoare la momentul faptelor a fost deja executată sau și-a produs efectele.

„Așa cum e formulat, oricine a fost vreodată găsit în conflict de interese sau în incompatibilitate, indiferent dacă între timp sancțiunea a trecut, iarăși își pierde mandatul, pentru că nu este o perioadă de timp. E evident că este neconstituțional”, a declarat președintele USR.

Fritz a invocat articolul 15 din Constituție, care stabilește principiul neretroactivității legii civile.

„Constituția spune foarte clar, articolul 15, că legea reglementează lucrurile pentru viitor”, a conchis el.

Legea integrității a picat la vot în Senat

Legea integrității a picat joi la Senat, pentru că nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru. Au fost 112 senatori prezenți la ședință, iar 55 dintre aceștia au votat pentru, 29 nu au votat, iar alți 28 s-au abținut de la vot. Senatorii PSD și UDMR au votat în favoarea proiectului.

Senatorul PSD Daniel Zamfir și premierul interimar Ilie Bolojan au avut o dispută în timpul dezbaterilor asupra amendamentului depus de PSD la legea integrității, care prevede încetarea mandatului pentru fapte de integritate aplicate retroactiv și care l-ar viza și pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Zamfir a acuzat Guvernul că „sacrifică 770 de milioane de euro pentru a-l salva pe Dominic Fritz”, în timp ce Bolojan a susținut că modificarea propusă este „profund neconstituțională”.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Parchetul General: Decizia CJUE privind prescripția se aplică doar cazurilor de fraudă cu fonduri europene și evaziune fiscală, nu și celor de corupție / Ce se mai poate face astfel încât infractorii și inculpații să nu scape pe prescripție / Fosta judecătoare Daniela Panioglu demontează interpretarea parchetului / Fostul procuror Elena Hach: Corupția cu bani europeni nu se mai prescrie pe regula ÎCCJ
G4Media
Cum a depistat Ion Marin cancerul: „Lumea să știe, fiindcă nicio analiză nu arăta nimic în neregulă”
GSP.ro
Diana Șoșoacă, implicată într-un accident rutier. Șefa SOS România a fost dusă la Spitalul Universitar
Gandul
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
Cancan
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport
Debitul Dunării la intrarea în țară se apropie de minimul istoric, înregistrat acum 41 de ani: secetă hidrologică în 5 regiuni din România
Libertatea
Mihai Onilă a fost operat de urgență, iar soția sa a făcut anunțul TRIST. Artistul a ținut 40 de zile post negru
CSID
Dedeman vine cu reduceri la scutere și tricicluri electrice. Care este cel mai accesibil model
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia