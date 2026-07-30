Bolojan, după întâlnirea cu Tofan: Avem atât o criză în domeniul energiei electrice, cât și una în domeniul combustibililor

Ilie Bolojan a anunțat că reprezentanții Ministerului Energiei de la București se coordonează cu omologii din Moldova „pentru a găsi cele mai bune soluții de depășire a dificultăților generate de actualul context de securitate”.

„Avem atât o criză în domeniul energiei electrice, dar și una în domeniul combustibililor”, a spus Bolojan.

El a declarat că a discutat cu omologul său de la Chișinău despre realizarea a două noi linii de interconectare de 400 kV, Suceava–Bălți și Gutinaș–Strășeni: „Guvernul României a aprobat în primăvară declararea părții de pe teritoriul României ca proiect de importanță națională privind rețeaua electrică de transport”.

Cele două linii interconectare electrică sunt menite să crească securitatea energetică și capacitatea de schimb a energiei electrice dintre cele două state și cu rețeaua europeană.

Bolojan pronite sprijin pentru integrarea în UE

Premierul Ilie Bolojan a mai anunțat că speră ca până la sfârșitul anului să fie luate deciziile necesare pentru deschiderea negocierilor UE cu Moldova pe toate clusterele.

„Republica Moldova a înregistrat deja performanțe foarte bune în acest proces, odată cu începerea negocielor de aderare pentru clasterele 1, valori fundamentale, și 6, relații externe. Sperăm că până la sfârșitul acestui an, la nivelul Uniunii Europene, să fie luate deciziile politice necesare pentru deschiderea negocierilor privind celelalte patru clustere”, a spus Bolojan.

El a declarat că România va continua să fie principalul susținător al Republicii Moldova la nivelul Uniunii Europene, punând la dispoziție experiența acumulată ca stat membru și acordând un sprijin politico-diplomatic.