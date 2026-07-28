Bolojan: Îmi cer scuze tuturor pacienţilor pentru disconfortul pe care l-au avut ca urmare a acestei greve / Ce mesaj are pentru personalul medical

Premierul interimar Ilie Bolojan a susținut o declarație de presă la finalul ședinței extraordinare de Guvern, după ce a fost aprobată deblocarea a 6.850 de posturi în sistemul sanitar. Cele mai multe sunt pentru asistenți medicali, personal auxiliar și medici din spitale și serviciile de ambulanță.

Bolojan și-a cerut scuze pacienților afectați de protestele din spitale și a afirmat că înțelege nemulțumirile personalului medical, însă consideră că informațiile vehiculate despre legea salarizării sunt false.

„În primul rând îmi cer scuze tuturor pacienților pentru disconfortul pe care astăzi l-au avut ca urmare acestei greve. Îi asigur de tot respectul meu pe medici, pe asistenți, pe infirmiere, pe cei care lucrează din greu în sectorul de sănătate”, a spus Bolojan.

El a subliniat faptul că protestul „s-a bazat pe minciună și pe dezinformare legat în primul rând de ceea ce s-ar întâmpla dacă legea salarizării ar fi adoptată”, reiterând că niciun salariu nu va scădea în urma acestei legi.

„Dacă s-ar adopta această lege, niciun salariu în sectorul public, niciun câștig în sectorul public nu va scădea, așa cum au fost date toate asigurările atât de către miniștrii de resort, cât și de către ministrul Muncii”, a explicat Bolojan.

Premierul interimar a mai adăugat că reforma ar urma să corecteze inechități, iar „o bună parte din salarii ar trebui să crească”, însă aceste majorări trebuie realizate „atât cât permite capacitatea de plată a economiei românești”, pentru a evita acumularea de noi dezechilibre bugetare.

Grevă generală în sistemul public de sănătate

Marți, federația SANITAS a declanșat greva generală pe termen nelimitat în sistemul public de sănătate și de asistență socială.

În timpul grevei vor fi asigurate urgențele și serviciile medicale obligatorii. Potrivit SANITAS, unitățile sanitare vor menține cel puțin o treime din activitatea normală, astfel încât viața și sănătatea pacienților să nu fie puse în pericol.

Mai multe spitale au anunțat că activitatea va continua normal în secțiile esențiale, precum unitățile de primiri urgențe, terapia intensivă, dializa, oncologia și camerele de gardă. Unele consultații și servicii care nu reprezintă urgențe ar putea fi reprogramate.

Sindicaliștii cer o lege a salarizării corectă, negociată cu organizațiile sindicale, care să elimine diferențele dintre categoriile profesionale și să nu ducă la scăderea veniturilor.

SANITAS contestă și modificarea sporurilor acordate pentru riscurile profesionale, munca de noapte, turele de weekend și sărbătorile legale. Federația susține că peste 30% dintre angajații sistemului sanitar ar putea rămâne fără sporuri, deși condițiile în care lucrează nu se schimbă.