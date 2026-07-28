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Siegfried Mureșan acuză PSD că încearcă să paseze responsabilitatea pentru întârzierile din PNRR către PNL: „Cifrele arată cine a muncit și cine a blocat”

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan acuză PSD că încearcă să dea vina pe liberali pentru întârzierile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Siegfried Mureșan acuză PSD că încearcă să paseze responsabilitatea pentru întârzierile din PNRR către PNL: „Cifrele arată cine a muncit și cine a blocat”
Sursă foto: Andreea Alexandru / Mediafax Foto
Maria Nițu
28 iul. 2026, 21:03, Politic
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Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a lansat marți un atac la adresa PSD, acuzând partidul că încearcă să transfere responsabilitatea pentru problemele legate de implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) către liberali.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, acesta susține că întârzierile din PNRR au fost cauzate de reforme neîndeplinite și investiții amânate.

„PSD încearcă să arunce asupra PNL responsabilitatea pentru propriul eșec în privința PNRR. Însă cifrele arată cine a muncit și cine a blocat”, a transmis europarlamentarul liberal.

Potrivit acestuia, PSD și fostul premier Marcel Ciolacu au preluat guvernarea într-un moment în care România primise deja aproximativ 9 miliarde de euro prin mecanismul european de redresare, însă nu ar fi reușit să aducă în țară o nouă tranșă de bani până la plecarea de la guvernare.

„PSD și Marcel Ciolacu au preluat guvernarea într-un moment în care România încasase deja aproximativ 9 miliarde de euro din PNRR. Au plecat de la guvernare fără să fi adus în țară banii dintr-o nouă cerere de plată. Cererea de plată numărul 3 a rămas blocată mai bine de un an din cauza jaloanelor neîndeplinite”, a afirmat Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul PNL a scris că actualul Guvern condus de premierul interimar Ilie Bolojan a reușit să recupereze o parte din fondurile blocate și să obțină aprobarea unei noi cereri de plată.

„A fost nevoie de Guvernul Bolojan pentru a salva 359 de milioane de euro din această tranșă. În plus, la doar patru luni de la depunere, Guvernul Bolojan a obținut și aprobarea integrală a cererii de plată numărul 4, în valoare de 2,62 miliarde de euro”, a precizat acesta.

Acesta spune că cele mai mari întârzieri în aplicarea reformelor din PNRR s-ar afla în prezent la ministere conduse de reprezentanți ai PSD, făcând menționări despre portofoliile Transporturilor, Sănătății și Muncii.

„Iar acum, cele mai mari întârzieri sunt chiar la ministerele conduse de PSD: Transporturi, Sănătate și Muncă. Au avut ministerele. Au avut timp. Dar au refuzat reformele și au întârziat investițiile”, a scris europarlamentarul.

Europarlamentarul a acuzat, de asemenea, PSD că ar încerca să blocheze ultimele reforme necesare pentru îndeplinirea obiectivelor asumate prin PNRR, „iar apoi dau vina pe PNL”.

„Mai mult, încearcă să blocheze și ultimele reforme din PNRR, iar apoi dau vina pe PNL. PSD nu poate ascunde prin declarații politice eșecul propriei guvernări”, a scris Siegfried Mureșan.

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