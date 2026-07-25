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Traian Băsescu: România nu este Belgia. Avem nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, afirmă că întârzierea desemnării unui nou premier are efecte serioase asupra funcționării statului și susține că șeful statului, Nicușor Dan, trebuie să desemneze rapid un candidat pentru funcția de prim-ministru.
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Laura Buciu
25 iul. 2026, 21:59, Politic
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Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, sâmbătă seara, la România TV, că nu înțelege motivele întârzierii desemnării unui nou premier și cere ca procedura de formare a Guvernului să fie deblocată cât mai repede.

„Sincer, eu nu am o explicație. De aceea și în ieșirile publice am solicitat de câteva ori să se facă a doua numire care să ajungă în Parlament, pentru a se crea condiții eventual și pentru alte soluții decât cele pentru care nu se găsește majoritate. Adică soluția alegerilor anticipate”, a declarat Băsescu.

„Cât de poate de repede” să existe Guvern

Fostul șef al statului a avertizat că România nu își poate permite să funcționeze o perioadă îndelungată cu un Executiv interimar.

„Nu putem sta până în 2028, în toamnă, cu un guvern interimar. Trebuie rezolvată problema Guvernului cât se poate de repede”, a spus acesta.

În opinia sa, în lipsa altor variante, președintele ar trebui să aleagă între propunerile avansate de principalele partide.

„Avem două partide care au avut opțiuni. PNL-ul a spus Siegfried Mureșan, PSD-ul a spus Sorin Grindeanu. Președintele trebuie să aleagă una din aceste două opțiuni și să desemneze un prim-ministru care să formeze un Guvern”, a afirmat Traian Băsescu.

România nu e Belgia

Fostul președinte consideră că amânarea formării noului Guvern afectează capacitatea României de a gestiona chestiuni importante.

„România nu e Belgia. În Belgia stau câte o sută de zile, două sute de zile fără Guvern, negociază, numai că Belgia merge singură. La noi, fără Guvern nu poți să înaintezi prea mult”, a declarat acesta.

Băsescu a enumerat printre prioritățile care necesită un guvern cu puteri depline implementarea programului SAFE, derularea PNRR, gestionarea problemelor din agricultură, a secetei și a inundațiilor, precum și elaborarea legii salarizării.

„Guvernul trebuie să fie în activitate, în plină activitate. Au fost inundații catastrofale. Cine a mișcat un deget de la Guvern? (…) Este urgența zero să avem Guvern. Mai ales că discutăm legea salarizării și noi nu avem Guvern”, a conchis fostul președinte.

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