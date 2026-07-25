Pîslaru: „Niciun venit salarial nu va putea să scadă prin legea salarizării”

Oficialul a susținut că peste două treimi dintre salariații din sănătate vor beneficia de majorări salariale și a exclus posibilitatea amânării proiectului de lege.

Pîslaru: „Niciun venit salarial nu va putea să scadă”

Întrebat despre nemulțumirile sindicatelor din sănătate, ministrul interimar a afirmat că informațiile privind diminuarea salariilor sunt false și a insistat că veniturile totale vor fi protejate.

„Adevărul este că niciun venit, atenție, niciun venit salarial nu va putea să scadă prin această lege a salarizării. Acesta este un principiu care a fost convenit cu partidele politice și este o protecție foarte clară care a evoluat în acest moment, și vă pot spune fără nicio ezitare că nu se pune problema de scădere a veniturilor nimănui din sectorul de sănătate.”

Potrivit acestuia, protestele sunt generate de faptul că unele organizații sindicale și-ar fi dorit majorări salariale mai consistente. „Greva este mai degrabă un protest pentru ceea ce ar fi vrut să fie niște creșteri mai mari salariale.”

„Avem 2,5 miliarde de lei adiționali pentru sectorul de sănătate”

Dragoș Pîslaru a prezentat și fondurile prevăzute în proiectul legii salarizării pentru sistemul sanitar. „Avem 2,5 miliarde de lei adiționali pentru sectorul de sănătate. Vor fi creșteri la peste două treime din personalul sanitar și vor fi acele protecții pentru cealaltă treime.”

El a adăugat că, în urma discuțiilor privind regulamentul sporurilor și diferențierea acestora în funcție de unitățile sanitare, numărul celor care nu vor beneficia de majorări ar putea fi redus.

„ Dacă lucrăm în continuare așa cum a fost convenit pentru regulamentul de sporuri și pentru variația în funcție de unitatea spitalicească, acest procent legat de persoanele care nu vor avea neapărat o creștere de venituri poate scădea sub 15%. Astfel încât lucrând împreună și nu protestând fără să vii să dialoghezi, poți într-adevăr ajuta oamenii în sistemul sanitar. Și asta este o realitate pe care trebuie să o spunem oamenilor din sistemul sanitar.”

Ministrul exclude amânarea legii salarizării

Pîslaru a afirmat că Executivul nu dispune de resurse financiare pentru o creștere suplimentară a anvelopei salariale și a explicat că legea nu poate fi amânată. „România nu își permite să cheltuie mai mult de 12 miliarde de lei în acest moment pentru salarizarea sectorului public. Este o realitate.”

În opinia sa, depășirea acestei limite ar afecta stabilitatea economică și credibilitatea financiară a statului: „Nu ne putem respecta angajamentele legate de deficitul bugetar și, practic, țara ar ajunge într-un colaps economic.”

Ministrul a subliniat că educația și sănătatea reprezintă principalele domenii prioritizate în noua lege: „Nu se pune problema să amâni această lege pentru altcândva pentru că nu vei avea resursele bugetare nici atunci.”

Noi discuții cu sindicatele din sănătate

Ministrul interimar al Muncii a anunțat că va invita din nou sindicatele la negocieri în cadrul dialogului social. „Vă pot da în premieră această informație că voi chema din nou pe partea de dialog social sindicatele din sănătate pentru a lucra la aceste lucruri.”

El a precizat că invitațiile vor fi transmise luni și că discuțiile vor viza clarificarea modului de acordare a sporurilor.

Totodată, oficialul a susținut că gărzile și turele nu vor fi afectate negativ de noul sistem.

„ Iar acum vă spun ceva ce trebuie ascultat și cei din sectorul sanitar așa numai că vom avea multiple verificări ca această nouă valoare de 30% pe care am introdus-o să ne asigurăm că nu duce la niciun fel de gardă sau tură care să fie mai puțin plătite decât în trecut”.

„Nu vor exista scăderi de salariu în sistemul sanitar”

La finalul intervenției, Dragoș Pîslaru a reiterat că legea salarizării nu va reduce veniturile angajaților din sănătate. „Nu vor exista scăderi de salariu în sectorul sanitar. Venitul salarial pe total nu va scădea la nimeni, iar la două treimi, atenție, două treimi dintre oamenii din sectorul sanitar vor avea creștere de salariu”.