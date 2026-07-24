„Nu mai acceptăm să fim bătaia lor de joc”. Sindicatul Grefierilor se răfuiește cu Ilie Bolojan și Dragoș Pîslaru. Ce reproșuri au sindicaliștii

Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial susține că Ilie Bolojan minte când spune că s-a consultat cu toți partenerii social pe legea Salarizării.

Grefierii și personalul auxiliar din instanțe și parchete nu au existat pe agenda domnului Pîslaru.

„Ieri, la televizor, premierul demis Ilie Bolojan a dezinformat o țară întreagă, susținând cu seninătate că Ministerul Muncii a finalizat consultările cu TOȚI partenerii sociali pe Legea Salarizării. Adevărul? Familia ocupațională „Justiție” nu a fost chemată NICIODATĂ la consultările tehnice!

Fie ministrul Pîslaru își minte propriul premier pentru a-și acoperi incompetența, fie domnul Bolojan minte cu bună știință în fața camerelor pentru a mima un dialog social care nu există.

Oricare ar fi varianta, este o dovadă clară de dispreț și rea-credință la adresa miilor de salariați din sistemul judiciar.Domnilor guvernanți, dialogul social nu se face la televizor și nici prin rapoarte false trimise la Bruxelles.

Aceștia au continuat criticile la adresa Guvernului demis Bolojan, cu un alt mesaj cu titlul: „Când „matematica de Bihor” dă cu virgulă în Justiție”

„Despre cum vrea domnul Bolojan să ne facă pe toți „egali” în sărăcie. Am aflat ieri de la televizor, direct de la Palatul Victoria, noua rețetă a succesului administrativ: dacă vrei să repari un sistem, soluția e simplă – le tai aripile celor care trag căruța și îi aplauzi pe cei care abia au urcat în ea.

Domnul premier interimar Ilie Bolojan ne propune o viziune revoluționară asupra muncii: „înghețăm” salariile celor care duc greul și au ani de specializare în spate, ca să îi ajungă din urmă cei aflați la început de drum.

O logică impecabilă, dacă Justiția s-ar conduce ca un șantier de drumuri județene.

În viziunea domniei sale, responsabilitatea uriașă, nopțile pierdute peste dosare, miile de pagini procedurale și examenele de promovare care îți mănâncă tinerețea sunt doar niște „anomalii” care trebuie corectate prin înghețare. Practic, performanța și vechimea au devenit noul inamic public numărul unu. Mesajul transmis sistemului este de o ironie cruntă: de ce să mai înveți, de ce să îți mai asumi decizii care pot schimba vieți, de ce să mai vrei să promovezi? Stai pe loc, nu te stresa, că vine grila unică și te rezolvă! Potrivit acestei teorii, inflația din următorii ani va lovi selectiv – doar în portofelele celor cu experiență, în timp ce pe ceilalți îi va ocoli magic prin grija Guvernului.

Nu lovim în colegii noștri care sunt la început de drum sau pe funcții cu venituri mici; și ei merită salarii decente, adaptate realității economice. Dar să folosești neputința bugetară pentru a crea un egalitarism forțat, care demolează fix ideea de carieră și evoluție profesională, este o dovadă de profund amatorism managerial.

Domnule Bolojan, Justiția nu funcționează cu lozinci despre „baza piramidei”. Justiția funcționează cu oameni înalt calificați care își asumă responsabilități legale uriașe în fiecare secundă.

arată sindicaliștii Dacă planul dumneavoastră este să lăsați instanțele și parchetele fără profesioniștii cu experiență – care vor pleca unde le este recunoscută valoarea – vă felicităm: sunteți pe drumul cel bun spre a îngheța de tot funcționarea statului de drept”,

„Cine pierde de fapt banii din PNRR?”

Un al treilea mesaj al sindicaliștilor , critic la adresa lui Ilie Bolojan, se referă la acuzația că – dacă nu se votează legea salarizării – se pierd banii din PNRR.

„Cine pierde de fapt banii din PNRR? Imoralitatea Guvernului Bolojan, explicată pe șleau! De câteva zile, premierul Ilie Bolojan ne bombardează public cu amenințări și scenarii apocaliptice: ba că „pierdem 770 de milioane de euro din PNRR dacă nu tăiem în carne vie prin noua lege a salarizării”, ba că bugetarii blochează modernizarea țării.