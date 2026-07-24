Fost ministru al Finanțelor avertizează: România riscă să piardă 4 miliarde din PNRR

Fostul ministru al Finanțelor afirmă că există „riscuri majore” pentru a doua jumătate a anului și îi transmite un „kind reminder” premierului interimar Ilie Bolojan și ministrului interimar al Investițiilor, Dragoș Pîslaru.

„A fost publicată execuția bugetară la primul semestru! Un deficit de 2% din PIB pe cash despre care sunt convins că cei care nu înțeleg riscurile bugetare vor spune că este foarte bun comparativ cu 2025. Iar riscul bugetar în acest an vine din două componente: nerealizarea finanțării proiectelor din fonduri europene (în special PNRR) și nerealizarea veniturilor totale”, a scris Câciu pe Facebook.

Potrivit deputatului PSD, în primele șase luni ale anului veniturile totale ale statului au fost cu 35,8 miliarde de lei sub nivelul programat.

„Trebuia să avem venituri totale de 378,3 miliarde lei, s-au realizat venituri totale de doar 342,5 miliarde lei”, a precizat acesta.

Fostul ministru afirmă că această diferență ar putea avea efecte directe asupra deficitului bugetar până la finalul anului.

„Acest minus de venituri aduce un risc asupra lunilor viitoare deoarece, dacă nu este recuperat, se va reflecta în deficitul final”, susține Câciu.

Acesta atrage atenția și asupra întârzierilor în finanțarea proiectelor europene, despre care spune că sunt mult mai grave.

„Nerealizarea finanțării proiectelor din fonduri europene, în special PNRR, este în valoare de 58,23 miliarde lei, adică peste 11 miliarde euro. Pe primul semestru trebuiau finanțate proiecte în valoare de 95,4 miliarde lei, dar au fost finanțate doar 37,1 miliarde lei”, afirmă fostul ministru.

Câciu avertizează că întârzierile la investițiile din PNRR pot conduce la pierderea unei părți importante din fondurile europene.

„Este grav de tot”

„La fonduri europene și în special PNRR este grav de tot! Minusul este de 58,23 miliarde lei la semestrul I, adică 11 miliarde euro, și aduce un risc mai ales asupra proiectelor PNRR care, dacă nu sunt finalizate, conduc nu numai la aplicarea de corecții din partea Comisiei Europene (…), dar se vor scadea din sumele viitoare”, a explicat deputatul PSD.

El susține că termenul de 31 august este esențial pentru o parte dintre investiții.

„Dacă tu nu plătești facturile și nu faci recepțiile până la 31 august, investiția se consideră nerealizată și ți se taie banii”, a afirmat Câciu.

În opinia fostului ministru, consecințele pot fi importante atât pentru PNRR, cât și pentru bugetul de stat.

„Eu cred că acesta este cel mai mare risc, cu efect nu numai asupra pierderii a câtorva miliarde din PNRR (minim 4 miliarde euro) , (…) ci și asupra deficitului de final de an”, a declarat acesta.

În final, deputatul PSD l-a criticat pe premierul interimar Ilie Bolojan și a susținut că optimismul privind deficitul este nejustificat.

„Nu înțeleg de ce este euforie cu deficitul când situația este chiar încordată atât în materie de finalizare investitii PNRR(neplătite) dar și de sustenabilitatea datoriei publice(care, de fapt, menține sau nu ratingul suveran!). Bolojan nu înțelege ce am scris eu aici, dar va pierde minim 4 miliarde euro din PNRR. Bolojan nu întelege ce am scris eu aici, dar va pierde minim 4 mld eur din PNRR”, a conchis Câciu.