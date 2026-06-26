Primele reacții din PSD după anunțul președintelui: Bolojan își bate joc de România

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Ulterior, și alți social-democrați au reacționat.

România pare tranzacționată între grupuri de interese

Alexandru Rogobete vorbește de faptul că de aproape două luni țara merge din inerție, iar responsabilitatea a fost înclcuită de calcule politice, negocieri fără sfârșit și orgolii.

„Am ajuns în punctul în care România pare tranzacționată între grupuri de interese. Am ajuns în punctul în care prea mulți încearcă să conducă țara prin Facebook, prin TikTok și prin campanii plătite, nu prin responsabilitate și respect față de cetățeni. Miza nu este funcția de prim-ministru. Miza nu este funcția de ministru. Miza este România. Iar dacă adevărata miză este alta, nu este rolul meu să o descopăr. Rolul meu este să spun că această țară nu mai poate fi ținută pe loc”, a scris pe Facebook Rogobete.

El îi cere apoi lui Ilie Bolojan să se oprească: „Domnule Bolojan, opriți-vă! România nu este sat fără câini. Oamenii acestei țări merită mai mult decât spectacol politic și negocieri interminabile. M-am săturat să văd cum se calculează fiecare funcție, fiecare avantaj și fiecare compromis, în timp ce oamenii își calculează ultimii bani pentru pâine. Nu mai negociați doar cu ambasadele și prin birouri închise. Priviți-i în ochi pe cei care nu mai știu încotro s-o ia, pe cei care și-au pierdut speranța și care așteaptă de la noi nu explicații, ci decizii. Opriți această degradare. Puneți România și românii pe primul loc. Mâine poate fi deja prea târziu”.

L-ați mințit de două ori pe președinte

De asemenea, Claudiu Manda îl acuză pe Bolojan că a mințit din nou.

„L-ați mințit de două ori pe președintele României. I-ați mințit și pe români atunci când le-ați spus că România este prioritatea dumneavoastră. Să minți un popor întreg și să te joci cu cheia guvernării într-o perioadă în care oamenii nu mai au certitudini, în care țara riscă să își piardă credibilitatea, iar atragerea fondurilor europene și a investițiilor depinde de instalarea rapidă a unui guvern cu puteri depline înseamnă deja sabotaj”, a scris pe Facebook Manda.

El spune că liderul PNL a oferit o lecție despre lipsa cuvântului în politică.

„Timp de două luni ați cerut PSD să își asume guvernarea. PSD și-a respectat cuvântul. Încă de la primele consultări ne-am asumat responsabilitatea guvernării. Am acceptat să discutăm un guvern tehnocrat. Am acceptat un guvern politic. Am venit cu propuneri și am participat la fiecare rundă de negocieri. PSD a fost interesat de un singur lucru: programul de guvernare. În schimb, de fiecare dată când PSD și-a respectat cuvântul, dumneavoastră v-ați schimbat condițiile. Ați schimbat formula de guvernare. Ați schimbat candidatul. Ați schimbat regulile negocierii”, a mai spus social-democratul.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

„Devine evident că Bolojan își bate joc de România și de români, îl minte pe Președintele României și sfidează pur și simplu orice elementar bun-simț politic”, a fost reacția lui Câciu pe Facebook.

„Declarația Președintelui Dan este clară: Bolojan a mințit și face orice să se agațe de putere! Am spus că Bolojan este un mitoman politic! Acum lucrurile devin evidente: nu si-a mintit doar partenerii politici ci si pe Președinte! Adică își bate joc de România!”, a a dăugat fostul ministru al Investițiilor și proiectelor Europene.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că negocierile pentru formarea unui nou Guvern au intrat într-un nou blocaj, acuzând că Partidul Național Liberal și-a schimbat poziționarea față de posibilitatea unui guvern minoritar PSD.