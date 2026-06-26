Nicușor Dan, după întâlnirea de la Cotroceni: Am revenit la blocajul politic pe care îl credeam depășit

„Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD”, se arată în mesajul publicat pe X de președintele Nicușor Dan.

Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD.

Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) June 26, 2026

„Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”, continuă șeful statului.

Președintele a punctat că este datoria formațiunilor politice să negocieze direct între ele și să identifice o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită.

Variantele de premier

Conducerea PSD a stabilit miercuri, în unanimitate, că propunerea partidului pentru funcția de prim – ministru este Sorin Grindeanu. „Este clar că va exista un guvern minoritar. PSD nu va vota niciun guvern din care PSD nu va face parte”, declarat liderul social-demcorat.

În cursul zilei de vineri, partidele PNL, USR și UDMR au decis să îl susțină pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

Reacția lui Nicușor Dan vine după ce la ora 18, președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor și cu liderul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, Varujan Pambuccian s-au întâlnit la Cotroceni pentru discuții cu șeful statului.

Poziția anterioară a președintelui

Președintele Nicușor Dan anunțat marți că varianta care părea agreată de partide pentru formarea viitorului Executiv este ce a guvernului minoritar.

„Astăzi am avut consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru a identifica o soluție pentru deblocarea crizei politice în care ne aflăm. Opțiunea care pare să prindă contur este cea a unui guvern politic minoritar, care s-ar baza pe un acord de susținere parlamentară pre-convenit”, susținea șeful statului.

Știre în curs de actualizare