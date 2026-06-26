Întâlnirea de la Cotroceni s-a încheiat fără rezultat. Partidele și-au păstrat pozițiile, iar Nicușor Dan nu desemnează astăzi premierul: „Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit”

UPDATE Nicușor Dan: Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit Președintele Nicușor Dan a transmis vineri seară, într-o postare pe X, că partidele au revenit la blocajul politic pe care îl considera depășit la începutul săptămânii. Șeful statului a spus că, pe baza pozițiilor exprimate la consultări, singura formulă care părea să poată obține sprijinul unei majorități parlamentare era un guvern minoritar PSD. „Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”, a precizat Nicușor Dan. Președintele a mai spus că partidele au responsabilitatea de a negocia între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. „Le cer în continuare să revină la dialog. România are nevoie de un guvern cu puteri depline”, a subliniat șeful statului. UPDATE Întâlnirea de la Cotroceni s-a încheiat fără rezultat Întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-a încheiat după mai puțin de o oră. Discuțiile nu au dus la un rezultat, iar partidele și-au păstrat pozițiile exprimate anterior, potrivit surselor Mediafax. Președintele Nicușor Dan pleacă sâmbătă în Polonia și ar urma să revină în țară sâmbătă noaptea sau duminică dimineața. În acest context, negocierile pentru formarea noului Guvern ar urma să fie suspendate sâmbătă și, cel mai probabil, reluate duminică. UPDATE Întâlnirea de la Cotroceni are loc fără consilieri Întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și liderii PSD, PNL, USR și UDMR are loc într-un format restrâns, potrivit surselor Mediafax. La discuții participă doar șeful statului și liderii partidelor, fără consilieri sau alte persoane, au precizat aceleași surse. UPDATE Nicușor Dan nu ar urma să desemneze astăzi un premier Președintele Nicușor Dan nu ar urma să desemneze astăzi un candidat pentru funcția de prim-ministru, potrivit surselor Mediafax. Chiar dacă negocierile dintre partide ar duce la o înțelegere de principiu asupra unei formule de guvernare sau asupra unui nume de premier, liderii formațiunilor implicate vor avea nevoie să meargă în propriile foruri de conducere pentru a obține un mandat intern. Abia după validarea politică în partide, șeful statului ar putea face nominalizarea oficială pentru Palatul Victoria. UPDATE Întâlnirea decisivă de la Cotroceni a început Întâlnirea decisivă de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și liderii PSD, PNL, USR și UDMR a început la ora 18:00. Discuțiile vizează desemnarea următorului premier, care ar urma să formeze noul Guvern. Variantele Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan sunt acum pe masă. EXPLICATIV. Cine i-ar putea lua locul lui Siegfried Mureșan în Parlamentul European dacă ajunge premier. Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL și vicepreședinte al Partidului Popular European, a fost propus pentru funcția de prim-ministru în contextul noilor consultări de la Cotroceni. Dacă va fi desemnat premier și va obține votul de învestire în Parlament, Mureșan ar trebui să renunțe la mandatul de eurodeputat, funcție incompatibilă cu cea de membru al Guvernului. Potrivit legii, în cazul vacantării unui mandat de europarlamentar, locul este atribuit următorilor candidați de pe aceeași listă, în ordinea în care aceștia au fost înscriși, cu confirmarea formațiunii pe listele căreia au candidat. În cazul de față, mandatul ar fi preluat de pe lista comună PSD-PNL de la alegerile europarlamentare din 2024. După Siegfried Mureșan, lista relevantă îi include pe Virgil Popescu, Andi Cristea, Alexandru Muraru, Andra Bică și Mara Mareș. Cum Andi Cristea este deja europarlamentar, primul nume disponibil ar fi Alexandru Muraru. UPDATE Siegfried Mureșan și Ilie Bolojan, întâlnire cu Dominic Friz înainte de discuția de la Cotroceni Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat vineri că i-a primit la sediul partidului pe liderul PNL, Ilie Bolojan, și pe Siegfried Mureșan, propunerea comună a PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru. La întâlnire a participat și ministra de Externe a României, Oana Țoiu. „Propunerea unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR, cu Siegfried Mureșan premier, este o propunere rezonabilă de compromis care poate debloca această criză. Sperăm că vom primi susținere pentru ea – pentru că oamenii din această țară vor o Românie modernă, vor să vadă reforme, instituții puternice și vor ca munca lor să fie respectată”, a scris Dominic Fritz într-o postare pe Facebook. UPDATE PNL, răspuns după acuzațiile PSD-ului Partidul Național Liberal a transmis vineri că nu și-a schimbat poziția în timpul negocierilor și consultărilor pentru formarea noului Guvern, după ce PSD a acuzat liberalii că au refuzat primele variante de premier propuse de președintele Nicușor Dan. Într-un mesaj publicat pe Facebook, PNL a scris că poziția partidului și a președintelui său, Ilie Bolojan, a fost aceeași pe tot parcursul discuțiilor cu partenerii politici, în consultările oficiale și în declarațiile publice. „În politică, credibilitatea se construiește prin respectarea cuvântului dat. Poziția PNL și a președintelui partidului, Ilie Bolojan, a fost aceeași în discuțiile cu partenerii, în consultările oficiale și în declarațiile publice. Și rămâne aceeași. (…) Nu schimbăm regulile jocului în funcție de conjunctură și nu rescriem ceea ce am spus”, au transmis liberalii. UPDATE PSD anunță sabotaj: PNL-USR-UDMR sabotează formarea Guvernului, inventează condiții pentru a rămâne pe funcții Partidul Social Democrat acuză coaliția de dreapta, PNL – USR – UDMR, că sabotează formarea Guvernului, după ce a fost anunțat ca propunere de premier Siegfried Mureșan. PSD a decis să îl propună pe Sorin Grindeanu. „Partidul Social Democrat denunță blocajul politic total iresponsabil al PNL, USR și UDMR, care riscă să arunce România în haos economic și social. Anunțul de azi al partidelor de dreapta privind susținerea unui prim-ministru comun – fără a avea o majoritate parlamentară solidă în spate – este o nouă tentativă de inventare a unor condiții menite să facă imposibilă formarea unui Guvern cu puteri depline”, transmite PSD, vineri, într-un comunicat de presă. UPDATE Grupul PACE nu îl susține pe Mureșan Grupul PACE – Întâi România a anunțat că nu va susține un guvern condus de Siegfried Mureșan. „Cine nu gândește politic, greșește strategic. Am avut în față o fereastră de oportunitate clară prin care România putea evita actualul blocaj, votarea Guvernului Veștea în Parlament. Aceea a fost șansa reală de a bloca progresiștii bolșevici și de a impune o formulă conectată la realitatea țării, nu la ordinele externe. Din păcate, prin calcule mărunte și boicot, acea oportunitate a fost ratată. Consecința? Ne trezim astăzi în fața unui scenariu mult mai periculos, o alianță minoritară PNL-USR-UDMR care îl propune premier pe Siegfried Mureșan, un exponent perfect al tehnocrației și obedienței față de agenda de la Bruxelles”, a declarat vineri senatorul PACE, Ninel Peia. Nicușor Dan, întâlnire cu Grindeanu, Bolojan, Fritz, Kelemen și Pambuccian, la ora 18 Administrația Prezidențială anunță că, de la ora 18, președintele Nicușor Dan va avea o întâlnire cu președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor și cu liderul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, Varujan Pambuccian. Prima reacție din partea PSD Social-democrații nu ar urma să accepte „soluția Siegfried Mureșan – premier”, propusă de PNL, USR și UDMR, și nu ar fi de acord nici cu varianta rotativei, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX. La scurt timp după decizia PNL, USR și UDMR de a-l susține pe Siegfried Mureșan, deputata PSD Diana Tușa a reacționat într-o postare pe Facebook, acuzând că aceștia „în fapt, nu vor un alt guvern, nu vor soluții”. Siegfried Mureșan, primul anunț după ce a fost propus premier: „Sunt conștient care sunt urgențele României. Nu orice Guvern ar fi bun pentru România” Eurodeputatul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Partidului Popular European și propunerea PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru, a făcut vineri primele declarații după anunțul susținerii sale de către cele trei partide. Acesta a transmis că decizia a fost luată în mod transparent în interiorul partidelor și a mulțumit celor care l-au propus. „În primul rând, mulțumesc mult colegilor din Partidul Național Liberal și partenerilor noștri de încredere din USR și din UDMR pentru faptul că în mod transparent în birourile de conducere ale tuturor celor trei partide în mod transparent și deschis au dezbătut o soluție și au propus nominalizarea mea pentru funcția de prim-ministru al României.”, a transmis el. „Convingerea mea este că oamenii din România vor modernizare, vor reformare iar preocuparea noastră, dorința noastră este să venim să facem o ofertă onestă, de cele trei partide, oamenilor care vor o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită, să fie apreciată, un stat care să sprijine oamenii cetățenii.” UPDATE Declarații de presă Reprezentanții PNL, USR și UDMR, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Loránd Turos și Siegfried Mureșan, susțin acum declarații comune după ce cele trei partide au organizat ședințe separate în care au decis să îl propună pe europarlamentar pentru funcția de prim-ministru. Bolojan: Vreau să mulțumesc colegilor din USR și UDMR. Am hotărât să îl susținem pe Siegfried Mureșan. Este un om profesionist, atașat valorile europene. Pentru actuala perioada este o soluție pentru România. PNL a încheiat acum câteva minute o ședință în care a votat sprijinul pentru Siegfried Mureșan. „Mulțumesc colegilor din PNL și partenerilor noștri pentru că în mod transparent și deschis au dezbătut și o soluție și au propus nominalizarea mea. Oamenii din România vor modernizare. Vor o propunere făcută transparent. Sunt conștient care sunt urgențele României. Temele mele din prima zi din PE sunt cele care țin de buget, de economie. Am acceptat această propunere pentru că sunt domeniile în care am lucrat. Desemnarea este în mâinile președintelui.”, a transmis Siegfried Mureșan. „Am votat susținerea acestei propuneri. Siegfried Mureșan este un europarlamentar experimentat, un economist cu multă experiență și de negociere și de făcut bugete și este un om pe care putem să-l susținem pentru o echipă funcțională de guvernare. România are nevoie de un guvern plin, a fost un act de iresponsabilitate faptul că fostul partener de coaliție PSD a dat jos acest guvern și de aceea ne așteptăm că acum în această criză guvernamentală și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD și de aceea propunerea de a avea acum un guvern minoritar de dreapta cu Siegfried Mureșan premier este una rezonabilă, responsabilă și una care poate să deblocheze această criză și bineînțeles că sperăm că vom primi susținere pentru ea pentru că românii se așteaptă să avem un guvern plin.”, a declarat Dominic Fritz. Unanimitate în PNL Potrivit surselor MEDIAFAX, conducerea PNL a decis vineri în unanimitate să îl susțină pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier din partea PNL-USR-UDMR. Urmează declarații de presă din partea PNL. Potrivit surselor, conducerea PNL a votat și varianta unei rotații guvernamentale, potrivit căreia PNL, USR și UDMR ar urma să guverneze până în 2027, urmând ca apoi conducerea Executivului să fie preluată de social-democrați. Și USR a exprimat un vot în favoarea acestei variante. USR anunță oficial susținerea partidelor pentru Mureșan USR a transmis vineri un comunicat de presă oficial prin care anunță propunerea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier și șef al Guvernului. „PNL, USR și UDMR îl propun pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României. PNL, USR și UDMR înaintează o propunere comună pentru funcția de prim-ministru al României în persoana europarlamentarului Siegfried Mureșan. România are nevoie de un guvern care să gestioneze în mod responsabil urgențele și prioritățile țării (PNRR, Programul SAFE, echilibrele financiar-bugetare, aderarea la OCDE), să continue reformele și să valorifice fiecare oportunitate de dezvoltare în interesul cetățenilor.”, arată comunicatul. Cine este Siegfried Mureșan, propunerea PNL–USR–UDMR pentru șefia Guvernului. Eurodeputat cu experiență la Bruxelles Siegfried Mureșan este propunerea luată în calcul de PNL, USR și UDMR pentru conducerea Guvernului, fiind văzut acum ca principal rival al lui Sorin Grindeanu în cursa pentru funcția de premier al României. Este o figură cunoscută mai ales la nivel european, unde și-a construit întreaga carieră politică.

El este considerat un politician cu profil predominant european și una dintre vocile cele mai active ale României la Bruxelles.

Economist de profesie, Mureșan este membru al Parlamentului European din 2014 și ocupă în prezent funcții de conducere în cadrul Partidului Popular European (PPE), cea mai mare familie politică europeană.

Potrivit CV-ului său prezentat de Parlamentul European, Siegfried Mureșan s-a născut la 20 septembrie 1981, la Hunedoara. A absolvit în 2004 Academia de Studii Economice din București, specializarea Administrarea Afacerilor în limba germană.

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UPDATE

USR a votat susținerea lui Siegfried Muresan pentru funcția de premier în sedința Biroului Național din această dimineață. Președintele USR Dominic Fritz este mandatat să susțină în continuare, la consultări, varianta rotativei guvernamentale.

Totodată, și liderii UDMR au votat în ședință, la ora 09.00, la Senat, ca varianta de premier din partea coaliției de Dreapta să fie Siegfried Mureșan, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse politice. Aceasta urmează să fie propunerea cu care vor merge la consultările de la Palatul Cotroceni.

PNL și PSD, cu propunerile de premieri pe masă

Surse politice susțin că PNL îl va propune pe europarlamentarul și vicepreședintele PPE, Siegfried Mureșan, pentru funcția de prim-ministru și va susține un acord de guvernare cu PSD care prevede revenirea la sistemul rotației premierilor.

Conducerea PNL urmează să îl valideze, în ședința Biroului Politic Național de vineri, programată la ora 10.00, pe Siegfried Mureșan drept propunere pentru funcția de premier, potrivit G4Media.

Conform surselor MEDIAFAX, și USR și UDMR îl vor susține pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. UDMR s-a reunit în ședință de la ora 09:00, iar surse politice arată că membrii uniunii au votat în favoarea europarlamentarului liberal.

În același timp, propunerea PSD pentru viitorul premier este chiar președintele partidului, Sorin Grindeanu. Acesta a declarat miercuri că, dacă va fi desemnat premier, guvernul pe care îl va forma nu va avea niciun vicepremier și va include, de asemenea, o reducere a numărului de secretari de stat.

„Colegii mei m-au mandatat, dacă voi fi nominalizat, să-mi formez echipa dincolo de, sigur, cu membrii PSD, dar nu există o restricție din acest punct de vedere. (…) Dacă voi primi mandatul de prim-ministru, vă anunț că nu voi avea niciun vicepremier. Nu cinci, niciunul. (…) Dar n-aș vrea să trec foarte repede vizavi de echipa de guvernare. Ideea mea, ideea de la care plec este, așa cum v-am spus, în niciun caz să avem cinci vicepremieri. Poate, maxim unul, poate, iar numărul de secretari de stat… Să știți că am condus poate cel mai mare minister, Ministerul Transporturilor. Dacă e să vă dau un ordin de mărime, în coordonarea Ministerului Transporturilor, dincolo de aparatul propriu, sunt peste 50 de autorități subordonate Ministerului Transporturilor și aveam patru, la un moment dat cinci, secretari de stat. Vă spun că se putea lucra extraordinar de bine cu 2, maxim 3″, a spus acesta la Palatul Parlamentului.

Știrea inițială

Liderii partidelor parlamentare sunt așteptați vineri la Palatul Cotroceni pentru a-i prezenta președintelui României, Nicușor Dan, soluția prin care poate fi depășită criza politică începută după căderea Guvernului Bolojan.

După mai multe consultări și negocieri purtate în ultimele săptămâni, singurul lucru clar în acest moment este că România va avea un guvern minoritar pro-occidental.

Rămâne însă de văzut în jurul cărei direcții politice va fi construit noul Guvern. Există două variante aflate în discuție, mai exact, un guvern format în jurul PNL, USR și UDMR sau un guvern minoritar susținut de PSD.

Negocierile sunt însă complicate, fiindcă PSD nu dorește să guverneze alături de USR, iar USR refuză să susțină un guvern condus doar de social-democrați.

Cum s-a ajuns la actuala criză politică

Criza politică a început la începutul lunii mai, după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Moțiunea a fost adoptată cu 281 de voturi, fiind cel mai mare număr de voturi înregistrat vreodată pentru o astfel de procedură în Parlament.

După căderea Guvernului, președintele Nicușor Dan a încercat de două ori să desemneze un premier care să poată obține sprijinul unei majorități parlamentare.

Prima propunere a fost europarlamentarul Eugen Tomac, care urma să conducă un guvern tehnocrat. Totuși, după discuțiile purtate cu partidele, a devenit evident că nu există o majoritate parlamentară. În tot acest context, Tomac și-a depus mandatul înainte ca Guvernul să ajungă la vot.

În aceeași zi cu depunerea mandatului lui Tomac, președintele l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea pentru funcția de premier, fără consultarea conducerii PNL și fără ca partidul să fie informat în prealabil.

Nominalizarea a dus, de fapt, la agravarea tensiunilor dintre partide. Au urmat acuzații de trădare între formațiuni, iar PNL a convocat un Congres Extraordinar în care a reconfirmat decizia de a nu face alianță cu PSD și l-a reales pe Ilie Bolojan în funcția de președinte al partidului.

PNL, USR și UDMR au anunțat că nu vor vota Guvernul Veștea, în timp ce PSD și-a declarat sprijinul pentru acesta. În încercarea de a obține suficiente voturi, premierul desemnat a început negocieri și cu AUR.

Guvernul Veștea nu a trecut de Parlament

Cu doar câteva ore înaintea votului din Parlament, pe 23 iunie, Adrian Veștea s-a întâlnit cu liderul AUR, George Simion. În cele din urmă, Guvernul Veștea nu a obținut voturile necesare pentru învestire, pentru că a primit doar 189 de voturi, mult sub pragul de 233 necesar.

După acest eșec, președintele Nicușor Dan a convocat noi consultări cu toate partidele parlamentare, inclusiv cu parlamentarii neafiliați.

La finalul consultărilor, șeful statului a anunțat că România va avea un guvern minoritar pro-occidental. Tot joi seară, el a precizat și faptul că AUR nu este un partid pro-occidental.

Nicușor Dan așteaptă o majoritate

Partidele ar urma să îi prezinte vineri președintelui Nicușor Dan soluția la actuala criză politică. Înainte de această întâlnire, liderii principalelor formațiuni au purtat mai multe discuții, după consultările oficiale desfășurate la Palatul Cotroceni.

Președintele Nicușor Dan a declarat, atât miercuri, înainte de plecarea în Polonia, cât și pe parcursul vizitei, că se așteaptă ca partidele să dea dovadă de responsabilitate și să vină cu o majoritate.

El și-ar dori ca această majoritate să fie prezentată vineri, astfel încât noul Guvern să poată fi învestit până la încheierea actualei sesiuni parlamentare, programată pentru marți.

„Eu aştept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Cred că după două luni, noi toţi, cetăţenii, în ţara asta, putem să aşteptăm de la partidele politice o propunere de majoritate. (…) Din declaraţiile publice, acea soluţie care se preconiza era o soluţie de guvern minoritar, susţinută de o majoritate”, a declarat Nicușor Dan.

„Pentru România e important, pentru că avem miza până la 31 august a banilor din PNRR, e important să avem un guvern cât mai repede, şi, pentru că parlamentarii vor intra în vacanţă parlamentară marţi, ar fi bine să avem un guvern până marţi. Asta e ce pot să vă spun în momentul ăsta”, a declarat președintele după participarea la Summitul Flancului Estic.

PSD și USR rămân pe poziții opuse

După consultările de la Palatul Cotroceni, partidele politice au reluat negocierile, iar PNL a propus un acord politic pentru susținerea unui guvern minoritar.

Liberalii au pus pe masă două variante, mai exact, un guvern format din PNL, USR și UDMR sau un guvern monocolor PSD, susținut printr-un acord politic.

Problema este că cele două partide mari aflate în negocieri continuă să se respingă reciproc.

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că „să laşi PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greşeală”, precizând că USR nu va susține revenirea PSD la guvernare după ce social-democrații au contribuit, alături de AUR, la căderea Guvernului Bolojan.

Totodată, USR propune o formulă de rotație la guvernare. Asta ar însemna, într-o primă etapă, un guvern PNL-USR-UDMR, iar ulterior PSD să intre la guvernare.

De cealaltă parte, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat poziția USR și a făcut câteva comentarii despre „exhibiţionismul moral al unora”.

El a spus că PSD nu va susține un guvern format din PNL, USR și UDMR și a transmis că „unele partide nu au vrut nicio clipă să lase din braţe funcţiile şi privilegiile”, făcând aluzie la un guvern care poate fi format și fără USR.