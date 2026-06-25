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Nicușor Dan, răspuns pentru George Simion: AUR nu este un partid pro-occidental

Președintele Nicușor Dan a spus joi că, în opinia lui, AUR nu este un partid pro-occidental și spune că nu a fost anunțat de Adrian Veștea că va negocia cu partidul condus de George Simion.
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Cosmin Pirv
25 iun. 2026, 19:35, Politic
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Șeful statului a fost întrebat joi de reporteri dacă AUR este un partid pro-occidental.

„În opinia mea, nu”, a răspuns Nicușor Dan.

El spune că Adrian Veștea, pe care l-a desemnat premier, nu l-a anunțat înainte de a merge la negocieri cu AUR: „Nu. Domnul Veștea a primit un mandat și, mai departe, a fost sarcina domniei-sale”.

Dan admite că a avut în acea zi informații, dar spune că era „dincolo de atributul meu constituțional să intervin”.

Nicușor Dan spune că nu deține informații despre o eventuală negociere a lui Tomac sau Veștea cu parlamentari AUR.

Președintele susține că se așteaptă ca vineri partidele să îi propună o majoritate pro-occidentală „În toate discuțiile pe care le-am avut, am militat pentru o majoritate care să susțină un guvern eventual minoritar sau chiar tehnocrat, dar o majoritate care să fie pro-occidentală”.

Președintele AUR George Simion i-a transmis în urmă cu câteva zile lui Nicușor Dan că dacă „este nevoie de voturile AUR, transparent este să spună public care este opinia lui despre AUR”.

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