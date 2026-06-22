George Simion îi cere lui Nicușor Dan „să spună public care este opinia lui despre AUR”

Președintele AUR George Simion a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă, că președintele „Nicușor Dan trebuie să fie transparent”.

„Trebuie să fie transparent, așa cum a promis în campania electorală”, a transmis liderul AUR.

„Ar trebui să nuanțeze domnul Nicușor Dan. Dacă este nevoie de voturile AUR, transparent este să spună public care este opinia lui despre AUR”, a declarat Simion.

„Trecem peste faptul că domnul Nicușor Dan pe 6 mai a dat niște declarații total nepotrivite, înțelegem să ne uităm puțin în altă parte, dar nu putem totuși să rămânem tăcuți și să nu ne apărăm alegătorii”, a precizat George Simion.

Dacă AUR „este un partid extremist, înseamnă că nu-i bine să-l voteze pe domnul Veștea”, a adăugat acesta.

„Nicușor Dan poate să-și nuanțeze declarațiile”, a conchis președintele AUR.