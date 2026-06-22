Prima pagină » Știrile zilei » George Simion îi cere lui Nicușor Dan „să spună public care este opinia lui despre AUR”

George Simion îi cere lui Nicușor Dan „să spună public care este opinia lui despre AUR”

Președintele AUR George Simion i-a cerut lui Nicușor Dan că dacă „este nevoie de voturile AUR, transparent este să spună public care este opinia lui despre AUR”.
Veștea, întrebat dacă Nicușor Dan știe că a discutat cu AUR: Am mandat de a alcătui un guvern
Veștea, întrebat dacă Nicușor Dan știe că a discutat cu AUR: Am mandat de a alcătui un guvern
Peiu, întrebat ce face dacă Simion îi cere să voteze Guvernul Veștea: Mă retrag
Peiu, întrebat ce face dacă Simion îi cere să voteze Guvernul Veștea: Mă retrag
Simion îl invită pe Veștea la sediul AUR: „Am auzit că este nevoie de AUR, îl așteptăm până la ora 20.00”
Simion îl invită pe Veștea la sediul AUR: „Am auzit că este nevoie de AUR, îl așteptăm până la ora 20.00”
Romeo Lungu receives negative recommendation for Ministry of Development
Romeo Lungu receives negative recommendation for Ministry of Development
Romeo Lungu, aviz negativ pentru Ministerul Dezvoltării. Avizul este unul consultativ
Romeo Lungu, aviz negativ pentru Ministerul Dezvoltării. Avizul este unul consultativ
Ioana Târziu
22 iun. 2026, 15:06, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Președintele AUR George Simion a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă, că președintele „Nicușor Dan trebuie să fie transparent”.

„Trebuie să fie transparent, așa cum a promis în campania electorală”, a transmis liderul AUR.

Ar trebui să nuanțeze domnul Nicușor Dan. Dacă este nevoie de voturile AUR, transparent este să spună public care este opinia lui despre AUR”, a declarat Simion.

Trecem peste faptul că domnul Nicușor Dan pe 6  mai a dat niște declarații total nepotrivite, înțelegem să ne uităm puțin în altă parte, dar nu putem totuși să rămânem tăcuți și să nu ne apărăm alegătorii”, a precizat George Simion.

Dacă AUR „este un partid extremist, înseamnă că nu-i bine să-l voteze pe domnul Veștea”, a adăugat acesta.

„Nicușor Dan poate să-și nuanțeze declarațiile”, a conchis președintele AUR.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan. Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie în 2025
G4Media
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Percheziții DIICOT după ce un tânăr a murit de supradoză. Mai mulți lucrători din Sri Lanka, acuzați de trafic de droguri
Gandul
Perla anului 2026 după proba de limba română. Ce a putut spune această elevă din Vaslui
Cancan
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport
Adrian Veștea merge la vot după discuțiile cu George Simion. Liderul AUR îl temperează și așteaptă reacția lui Nicușor Dan
Libertatea
Alertă pentru turiștii care ajung în Grecia! Peștele toxic care se răspândește în mare. Reprezintă un pericol
CSID
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da