George Simion, despre suspendarea președintelui: Avem un număr important de semnături deja strânse

Președintele AUR a fost întrebat miercuri seara, la emisiunea „Subiectul zilei cu Răzvan Dumiterscu” de la Gândul dacă președintele Nicușor Dan va face o nouă nominalizare pentru funcția de premier.

„Alternativa pentru Nicușor Dan, dacă refuză în continuare să facă nominalizare, este să fie supus acelor proceduri constituționale. Constituția are soluții pentru tot și pentru toți. Așa că mâine, spun în premieră la dumneavoastră, vom face publică o platformă unde fiecare român va putea vedea dacă parlamentarul său a semnat pentru suspendare sau nu. Pentru că sunt motive. 94 de zile vor fi mâine de când a doua nominalizare nu a respectat Constituția”, a spus George Simion.

Întrebat dacă a demarat procedura de suspendare cu strângerea de semnători în rândul parlamentarilor, liderul AUR a spus: „Este cât se poate de normal și avem un număr important de semnători deja strânse”.

Simion a spus că o parte din semnături au fost strânse de AUR, altele de grupul SOS, Partidul Unit și că așteaptă și semnături din partea grupului PACE: „Îi așteptăm, sperăm să nu se rezgândească să fie în continuare suveraniști”.

„Am văzut și pe domnul Ponta că a spus la dumneavoastră că își va face un nou partid. Sperăm și domnul Ponta să semneze pentru suspendarea președintelui. N-a vrut ieri”, a adăugat George Simion.