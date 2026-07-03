„Le-a spus că nu va exista un raport pe anularea alegerilor”. Ce a aflat George Simion din discuțiile lui Nicușor Dan cu ambasadorii UE

„Nicușor Dan le-a spus ambasadorilor UE că nu va exista niciun raport cu privire la anularea alegerilor. Dovezile nu sunt credibile pentru societate”

„Nu, nu, a lămurit chestiunea asta într-o discuție cu ambasadorii statelor europene a spus că nu va fi publicat niciun raport. Trebuie doar să o spună și public pentru cetățenii români.

Nu va fi publicat niciun raport pentru că dovezile strânse până acum nu ar fi credibile pentru societatea românească. Deci nu există nicio dovadă cu privire la anularea alegerilor. Un raport mult mai bun a făcut colega mea, doamna deputat Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru Abuzuri”, a declarat George Simion.

„Tot ce am spus eu s-a adeverit”

Președintele AUR spune subliniază că președintele Dan are multe promisiuni neonorate în doar 1 an de mandat:

„A spus și că nu mărește TVA-ul. Nu mai vorbim despre atacul asupra justiției și ce se întâmplă în aceste zile. A spus și că se afiliază unui grup politic european.

Nu va face nimic, pentru că nu a făcut nimic nici la București. Și tot ceea ce am spus eu în dezbaterea cu Nicușor, dar unde nu voia să spună nici despre Matei Păun, nici despre PSD, nici despre nimic. Dar tot ce am spus eu, la un an după, nu mai mult, un an după, s-a adeverit”, spune Simion.

Nicușor Dan, după dejunul de lucru cu ambasadorii UE: „Apar lucruri pe care nu le putem prevedea”

Pe 30 iunie 2026, președintele Nicușor Dan a participat la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați la București. Întâlnirea a fost organizată în contextul unei crize politice interne intense.

Scopul principal al discuțiilor a fost clarificarea situației guvernamentale din România și oferirea de garanții de stabilitate partenerilor europeni.

Nicușor Dan a ținut să îi asigure pe diplomați că „statul român funcționează”, chiar dacă actualul executiv se confruntă cu limitări constituționale provizorii.

Întrebat după dejunul de lucru de ce nu își respectă promisiunile, Nicușor Dan a declarat:

„După cum vedeți, apar lucruri pe care nu le putem prevedea, cum este această criză de două luni”.