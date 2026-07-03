George Simion, președinte AUR, despre disputa cu Anca Alexandrescu pe tema votării Guvernului Adrian Veștea: „Nu doamna Alexandrescu spune asta, ci Sorin Grindeanu spune asta”

„Suntem acuzați de Sorin Grindeanu. Eu, în ciuda felului unora și altora de a face parte din alte tabere, sunt președintele unui partid care a susținut-o pe doamna Alexandre. necondiționat într-o bătălie politică. Așa am considerat în noiembrie anul trecut că este bine să nu împărțim votul electoratului suveranist din București, să avem un singur candidat. Ne-am achitat onorabil de această sarcină și nu voi face alte referiri la jurnaliști, indiferent de pozițiile anterioare sau viitoare. Eu vreau să mă refer la Sorin Grindeanu, el este președintele PSD, cel mai votat partid de către români pe 1 decembrie 2024, care spune că îl țin pe Ilie Bolojan.

De asta vă spun că nu doamna Alexandrescu spune asta, ci Sorin Grindeanu spune asta. Sorin Grindeanu spune asta și după aia încearcă să disemineze în spațiu public acest mesaj, pentru că nu îl demite pe Mircea Aburdean de la șefia Camerei. Pentru că el l-a votat pe Ilie Bolojan ca premier și avea un pact să-l lase acolo până în aprilie 2027, pact de care nu l-a ținut, pentru că nu vrea să înțeleagă că AUR este partid politic și actor important pe scena politică. Nu salvarea, nu ambulanța”, declară Simion.

„Vom vedea dacă Sorin Grindeanu își respectă înțelegerile sau nu”

„Noi nu suntem reprezentați la BNR, noi nu suntem reprezentați la Curtea de Conturi, la instituții vitale din statul român, unde pe pondere parlamentară am fi avut locuri. Vom vedea dacă domnul Sorin Grindeanu, cel care și-a încălcat semnătura pe pactul din defuncta coaliție, va alege să fie un om care își respectă înțelegerile sau nu.

Haideți să-i mai zicem ceva lui Sorin Grindeanu. Guvernul Bolojan cu toate nenorocirile astea, nu a fost doar reprezentat de Ilie Bolojan. A fost reprezentat de PSD, PNL, USR, UDMR. Dacă ei au votat să-și dea singur guvernul jos, cum s-a mai întâmplat și în vremea lui Dragnea de trei ori, Dacă așa a învățat domnul Grindeanu de la domnul Dragnea de la domnul Ponta. Dacă asta este cultura organizațională în PSD, nu este vina mea. Eu vreau să produc o viață mai bună pentru români, nu să prelungesc boala, nu să continui aceleași măsuri. Pentru că ei n-au schimbat nici cu Tomac, nici cu Veștea măsurile. Nu pot să fiu complice cu așa ceva. Eu sunt un om de onoare și am de gând să guvernez în interesul românilor, dacă sunt lăsat în țara mea și dacă mai este țara mea o democrație”, susține Simion.

George Simion, președinte AUR, despre relația cu Realitatea TV: „Chestiunile ar trebui să fie asumate. Va mai fi sau nu va mai fi? Nu știu. Eu nu execut ordine din partea nimănui, pentru că m-am născut om liber. Și o să mor om liber”

„În invitația pe care mi-ați adresat-o și în ultima oră, v-am spus că eu discuții care ar trebui să fie secrete nu le voi face publice și nu voi dezvălui numele celor cu care am vorbit. Și vă mai spun că nu mă apuc, indiferent cât de tare mă doare, cât de tare m-a durut în alte relații, în alte parteneriate politice le-am avut, nu mă apuc să vorbesc de rău, să împroșc cu noroi, pentru că și asta e o practică de 35 de ani.

Acum, în Statele Unite, mâine este Ziua Independenței, 250 de ani de America. În Statele Unite lucrurile sunt pe față. susține Partidul Republican, l-a susținut pe Donald Trump și e clar că Washington Post este de partea democraților. Așa mi s-ar părea corect. Mie așa mi s-ar părea corect. Dacă ești pe partea patriotică să îți asumi publicul pe care îl ai și uitați și la dumneavoastră în trust. E clar că pe partea patriotică există Gândul și pe partea globalistă, europenistă, federalistă există G4 Media. Și chestiunile ar trebui să fie asumate. În mod clar, de exemplu, la alegerile prezidențiale, Antena 3 făcea în timpul zilei de vot, campania împotriva mea avea autobuz cu pro-Europa prin București și în mod clar Realitatea era de partea noastră. Va mai fi sau nu va mai fi? Nu știu. (…) Bun, unii credeau despre mine, pentru că încerc să fiu moderat. Unii credeau că eu o să execut. Eu nu execut ordine din partea nimănui, pentru că m-am născut om liber. Și o să mor om liber. Dacă o să ajung vreodată șantajat cu ceva, mai bine îmi dau demisia decât să fac chestiuni care mă compromit.

De asta vă zic, încerc să fiu un om de onoare într-o lume politică care este efectiv o cocină. Și eu am intrat în lupta politică pentru asanarea cocinei, cum zic americanii, pentru asanarea mlaștinii”, a declarat Simion în exclusivitate, în emisiunea OFF The Record, pe Mediafax.