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Doi tineri din Constanța, reținuți, după ce i-au furat unui bărbat telefonul și cardurile

Doi tineri de 25 și 31 de ani au fost reținuți de polițiștii IPJ Constanța. Cei doi l-ar fi tâlhărit pe un bărbat, făcându-se nevăzuți cu telefonul lui, dar și cu cardurile bancare.
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Daiana Rob
05 aug. 2026, 17:22, Social
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„Astfel, în noaptea de 2/3 august a.c., în timp ce se afla pe o stradă din municipiul Constanța, un bărbat ar fi fost deposedat, prin folosirea de violență, de un telefon mobil, suma de 300 de euro, precum și alte bunuri (carduri bancare) și documente pe care le avea asupra sa, cauzând un prejudiciu de aproximativ 4.000 de lei”, informează IPJ Constanța.

Potrivit polițiștilor, cei doi tineri au făcut chiar mai multe plăți, la magazine din Constanța.

O parte din prejudiciu a fost recuperat și predat bărbatului tâlhărit.

Cei doi bărbați, de 25 și 31 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore. Miercuri, aceștia vor fi prezentați în fața Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța cu propunere de arstare preventivă. Cei doi sunt cercetați pentru tâlhărie calificată.

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