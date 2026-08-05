Amenzi de 1,7 milioane de lei în două zile pe litoral. Garda de Mediu a descoperit o nouă deversare de ape menajere

Amenzi de 1,76 milioane de lei și o sesizare penală în doar 48 de ore de control pe litoral, este bilanțul anunțat miercuri de Garda Națională de Mediu.

În total, 12 echipe de comisari sunt mobilizate pe litoral care fac controale pentru verificarea respectării legislației de mediu, chiar în vârful sezonului estival.

În cele două zile, comisarii au dispus 13 suspendări de activitate. A fost descoperită inclusiv o deversare de ape menajere uzate în apele de suprafață, pentru care a fost înaintată deja o sesizare penală Parchetului.

Probleme cu depozitarea deșeurilor

„Sunt zone de pe litoral care înregistrează progrese, dar, deși ne aflăm în a doua zi de control, am fost nevoiți să recurgem chiar la suspendări de activitate, mai ales pentru cei care funcționau fără autorizație de mediu. Deși scopul nostru nu este să aplicăm amenzi sau să închidem activități economice, respectarea legislației de mediu, mai ales acolo unde poate duce la probleme de sănătate publică, este non-negociabilă”, a declarat Marius Niță, comisar general adjunct al Gărzii Naționale de Mediu.

Printre cele mai frecvente probleme descoperite în teren se numără funcționarea fără autorizație de mediu, depozitarea necontrolată a deșeurilor, transportarea acestora fără documentele necesare sau pe baza unor formulare completate incorect, precum și lipsa evidențelor privind gestionarea deșeurilor.

Acțiunile de control continuă până pe 9 august.

Țevi deversate în mare

Controalele au loc la câteva luni după ce ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunța intensificarea verificărilor pe litoral și avertiza că identificarea conductelor care deversează direct în mare reprezintă una dintre prioritățile autorităților.

„Am descoperit inclusiv astăzi, mergând pe teren, țevi care intrau în mare direct. Vor fi realizate controale astăzi cu privire la aceste aspecte, să vedem exact de unde provin acele țevi, ce se deversa în marea din România și evident să fie aplicate toate sancțiunile. Mesajul foarte clar pentru absolut toată lumea este că dorim o dezvoltare economică în zonă, dar o dorim cu respectarea legislației”, preciza atunci Diana Buzoianu, ministra Mediului.

Ea spunea că incidentele precum cel din Năvodari, unde a fost găsit un rezervor de gaz, nu trebuie să se repete.