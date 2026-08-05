Seceta lovește nordul țării: debit zero la 12 stații hidrologice, minime istorice în alte 15

Debitele cursurilor de apă din spațiul hidrografic Someș-Tisa se situează mult sub valorile normale ale perioadei.

În bazinul hidrografic Crasna și al afluenților Someșului Inferior și ai Someșului Mic scurgerea este sub 10% din norma multianuală, în timp ce în bazinele hidrografice Tur, Iza, Lăpuș, Sălăuța și Șieu debitele reprezintă 10-25% din valorile medii multianuale.

Valori mai ridicate, dar tot sub media specifică perioadei, se înregistrează la stațiile hidrometrice din bazinele montane din estul spațiului hidrografic Someș-Tisa, respectiv Someșul Mare, în amonte de confluența cu Sălăuța (20–40%) și Vișeu (40–60%).

Debit zero în 12 stații de măsurare

Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa anunță că 12 stații hidrometrice înregistrează debit zero, la acestea fiind semnalat fenomenul „sec” sau „băltire”, care reprezintă 11,6 % din stațiile hidrometrice din arealul Someş-Tisa.

La alte 15 stații s-a înregistrat miercuri debit minim istoric absolut.

La 34 de stații din totalul de 103 puncte de monitorizare hidrometrică existente pe cursurile de apă din bazin s-a atins sau depășit vechiul record minim de debit.

Risc pe lacul Vârșolț

Gradul de umplere al principalelor acumulări care constituie surse de apă brută se situează între 33% și 93%.

Potrivit specialiștilor, cea mai vulnerabilă este acumularea Vârșolț, de pe râul Crasna, din județul Sălaj. Rezerva de apă din lac este în prezent la cel mai redus nivel din ultimii zece ani.

„Singura acumulare care prezintă în acest moment risc din perspectiva rezervelor disponibile este lacul Vârșolț, situat pe râul Crasna, în județul Sălaj. Stocul de apă actual din această acumulare reprezintă cel mai redus volum înregistrat în ultimii zece ani”, arată specialiștii.

Aceștia fac un apel către utilizatori să folosească echilibrat și responsabil resursele de apă, în condițiile secetei prelungite.