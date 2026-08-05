Operațiunea de scufundare a celor patru barje în Dunăre, pentru creșterea debitului spre Centrala de la Cernavodă, a fost amânată pentru joi

„În urma analizei pe care am realizat-o în această ședință operativă, s-a luat decizia ca operațiunea de scufundare a celor patru barje să continue începând de mâine dimineață, în condiții de siguranță, în așa fel încât să nu ne prindă seara cu această activitate”, a declarat miercuri Ionel Scrioșteanu.

Secretarul de stat a precizat că activitatea va începe joi la ora 8:00, însă ora exactă la care vor fi scufundate barjele va fi stabilită în urma unei noi ședințe operative.

„Noi începem activitatea la ora 8:00 dimineață, dar, în funcție de prima ședință operativă de mâine dimineață, vom stabili procedura și ora la care va demara această activitate de scufundare a celor patru barje”, a afirmat Scrioșteanu.

Scufundarea barjelor fusese programată pentru miercuri, după ora 14:00. Două dintre acestea au fost încărcate în zona în care a fost dislocată stânca Pârjoaia, pe Dunărea Veche, iar celelalte două sunt aduse de la Galați.

Barjele vor fi scufundate în mod controlat, cu scopul de a redirecționa o parte din debitul Dunării de pe brațul Bala către Dunărea Veche și, ulterior, spre zona Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Intervenția are loc în contextul nivelului foarte scăzut al Dunării.

Centrala Nucleară de la Cernavodă funcționează în prezent doar cu Unitatea 2, după ce Unitatea 1 a fost oprită controlat din cauza nivelului scăzut al Dunării. Directorul centralei, Romeo Urjan, a estimat că Unitatea 2 ar mai putea funcționa aproximativ 10-11 zile dacă intervențiile desfășurate pe fluviu, inclusiv scufundarea barjelor și lucrările de dragare, vor avea efectul așteptat.