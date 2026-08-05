Patru barje vor fi scufundate astăzi în Dunăre pentru a crește debitul apei spre Centrala de la Cernavodă

Patru barje vor fi scufundate miercuri în apele Dunării pentru a redirecționa o parte din debit către Centrala Nucleară de la Cernavodă, în cadrul unei noi intervenții menite să asigure alimentarea cu apă a centralei. Procedura va avea loc la ora 14:00.

Specialiștii spun că, după dislocarea stâncii Pârjoaia, care a avut loc luni, nivelul apei s-a stabilizat, iar ulterior a crescut ușor, cu doi centimetri.

Potrivit reprezentanților Administrației Naționale „Apele Române”, miercuri vor fi scufundate patru barje, două încărcate la locul unde a fost dislocată stânca Pârjoaia, pe Dunărea Veche, și alte două aduse de la Galați.

„După 14.00 se estimează că va avea loc scufundarea barjelor. Până la acea oră (14.00) se va încărca ultima barjă”, au transmis oficialii Apele Române.

Marți după-amiază, specialiștii au anunțat că „nivelul Dunării în zona Cernavodă este staţionar, în urma dislocării stâncii obţinându-se iniţial o stabilizare (în sensul stopării scăderii nivelului cu 2 cm/zi), iar apoi o uşoară creştere cu 2 centimetri”.

De altfel, în dimineața zilei de marți, specialiștii au precizat că prognoza Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor indica o scădere zilnică de 2-3 centimetri, astfel încât până în data de 9 august nivelul Dunării ar fi ajuns la -233 cm, ceea ce însemna o reducere totală de aproximativ 15 centimetri în șase zile.

„Operaţiunile de intervenţie de la faţa locului au o complexitate deosebită, scopul final fiind acela de a dirija o parte din debitul Dunării de pe braţul Bala spre Dunărea Veche, mai exact de a reuşi creşterea nivelurilor Dunării cu până la 10-12 cm”, au explicat specialiștii.

Luni, militarii au desfășurat o nouă operațiune de detonare controlată a stâncii Pârjoaia pentru a permite devierea unei părți din debitul Dunării către brațul Dunării Vechi și, implicit, către Centrala Nucleară de la Cernavodă.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că intervenția s-a desfășurat cu succes. El a spus atunci că, fără operațiunea care a fost pusă în aplicare, „joi în cel mai fericit caz, Centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în procedură de a fi oprită”.

Specialiștii de la Apele Române estimau că cele patru barje vor fi scufundate până miercuri pentru a ajuta la redirecționarea debitului Dunării. Între timp, creșterea nivelului apei înregistrată după detonarea stâncii a fost salutată și de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță.

„Vești bune: la centrala nucleară de la Cernavodă, nivelul apei a crescut cu 2cm față de ziua trecută. Ținând cont de faptul că prognoza indica o scădere cu 2cm, putem spune că operațiunea de ieri (n.r – luni) a adus un câștig net de cel puțin 4 cm. Felicitări, ANAR, pentru soluție”, a transmis Miruță marți.