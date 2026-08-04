Miruță: Nivelul apei la Centrala de la Cernavodă a crescut cu 2 cm / Apele Române: Obiectivul final este acela de a dirija o parte din debitul Dunării de pe brațul Bala spre Dunărea Veche

Apele Române: „În 6 zile ar fi scăzut cu 15 cm”

Apele Române anunță că nivelul Dunării a crescut în cursul nopții de luni spre marți cu aproximativ 2 centimetri, după o ușoară stabilizare înregistrată în ziua precedentă. Instituția precizează că la fața locului continuă, marți, acțiunile de încărcare a barjelor.

Prognoza Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor indică în continuare o scădere naturală a nivelului Dunării cu 2-3 centimetri pe zi, până la 9 august, când ar urma să ajungă la -233 de centimetri. Instituția arată că „în 6 zile ar fi scăzut cu 15 cm”.

Obiectivul final este acela de a dirija o parte din debitul Dunării de pe brațul Bala spre Dunărea Veche, mai exact de a reuși creșterea nivelelor Dunării cu până la 10-12 cm.

Știrea inițială

„Vești bune: la centrala nucleară de la Cernavodă, nivelul apei a crescut cu 2cm față de ziua trecută. Ținând cont de faptul că prognoza indica o scădere cu 2cm, putem spune că operațiunea de ieri (n.r – luni) a adus un câștig net de cel puțin 4 cm. Felicitări, ANAR, pentru soluție”, a transmis Miruță, pe Facebook.

Luni, Ministerul Apărării Naționale a anunțat finalizarea cu succes a operațiunii de detonare controlată a unei formațiuni de stâncă de pe Brațul Bala, desfășurată pentru a crește debitul pe Dunărea Veche și a asigura alimentarea cu apă a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă. La intervenție au participat peste 100 de militari și 16 mijloace tehnice.

Miruță a declarat că intervenția era esențială pentru evitarea opririi centralei în contextul scăderii debitului Dunării și că fiecare zi suplimentară de funcționare reprezintă un câștig important pentru sistemul energetic și din punct de vedere economic.