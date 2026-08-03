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Operațiune în premieră pe Brațul Bala. Radu Miruță: Fiecare zi în plus de funcționare a Centralei de la Cernavodă este un câștig cuantificabil|Peste 100 de militari au participat la intervenție

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat luni că operațiunea de dislocare a stâncii de pe Brațul Bala reprezintă un pas esențial pentru menținerea debitului necesar funcționării Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă.
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Oana Antipa
03 aug. 2026, 12:12, Politic
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UPDATE ora 12:12 MApN anunță finalizarea cu succes a detonării controlate

Ministerul Apărării Naționale a anunțat pe platforma Facebook că operațiunea de detonare controlată a încărcăturii explozive desfășurată pe Brațul Bala s-a încheiat cu succes și în condiții de siguranță. Potrivit instituției, scafandrii de luptă EOD și specialiștii din cadrul Brigăzii 10 Geniu au reușit să dizloce formațiunea de stâncă pentru a crește debitul pe brațul Dunărea Veche, măsură menită să asigure alimentarea cu apă a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă. MApN precizează că, în cadrul intervenției desfășurate în ultimele zile, au fost mobilizați peste 100 de militari și 16 mijloace tehnice, implicate în operațiunea de deviere a cursului Dunării pentru menținerea condițiilor necesare funcționării centralei.

Știrea inițială:

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat la Digi 24 că operațiunea de dislocare a stâncii de pe Brațul Bala, desfășurată cu sprijinul Armatei Române, a fost finalizată cu succes, iar lucrările care urmează ar putea contribui la evitarea opririi Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, în contextul scăderii debitului Dunării.

„Ce s-a reușit prin dislocarea acestei stânci este un lucru necesar atât navigației, cât și dragării pe viitor, ușurarea dragării Brațului, a Dunării Vechi. E un succes”, a declarat ministrul.

Urmează evacuarea stâncii și evaluarea rezultatelor

Potrivit lui Miruță, intervenția Armatei a reprezentat doar prima etapă a operațiunii, urmând ca fragmentele de rocă desprinse să fie scoase din albie cu ajutorul unor barje și al unei macarale de mare capacitate.

„Urmează în zilele următoare, în orele următoare, cele două barje care au fost aduse aici să fie încărcate cu cât de mult se poate din ceea ce s-a dislocat. E o macara de mare tonaj care va extrage bucata de stâncă dislocată. Ce poate din ea va elibera suplimentar”, a explicat ministrul.

Acesta a precizat că operațiunea va continua în următoarele zile, iar autoritățile estimează că scufundarea controlată a materialului extras ar putea avea loc miercuri, în funcție de evaluările realizate de specialiștii de la Apele Române.

Miza: evitarea opririi Centralei de la Cernavodă

Radu Miruță a arătat că, potrivit estimărilor inițiale, în lipsa unor măsuri rapide, Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă ar fi putut intra în procedura de oprire în intervalul miercuri-joi, din cauza nivelului redus al apei.

„Pe calculul pe care l-am primit inițial, miercuri-joi, joi în cel mai fericit caz, Centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în procedură de a fi oprită”, a spus oficialul.

El a subliniat că orice zi suplimentară de funcționare reprezintă un avantaj important atât pentru sistemul energetic, cât și din punct de vedere economic.

„Orice zi care va funcționa Centrala de la Cernavodă după ziua de miercuri-joi este un câștig cuantificabil. O zi de funcționare suplimentară a Centralei de la Cernavodă e de vreo trei ori mai eficientă financiar decât costurile acestor operațiuni”, a afirmat Miruță.

De ce este importantă intervenția de pe Brațul Bala

Ministrul a explicat că Brațul Bala preia în prezent aproximativ 85% din debitul Dunării, în timp ce doar circa 15% din apă ajunge pe Dunărea Veche, de unde este alimentată zona Cernavodă.

Potrivit acestuia, exista un proiect care prevedea ridicarea nivelului albiei pe Brațul Bala și dragarea Dunării Vechi pentru redistribuirea debitelor, însă acesta era blocat încă din aprilie 2024.

„L-am găsit la Ministerul Transporturilor blocat din aprilie 2024. Deci ce fac colegii acum aici este o încercare de avarie”, a declarat ministrul.

O intervenție fără precedent

Radu Miruță a descris operațiunea drept una în premieră, precizând că încercările anterioare de îndepărtare a stâncii nu au avut succes. „E o intervenție premieră”, a spus ministrul, adăugând că „s-a încercat în ultimii ani (…) dislocarea acestei stânci fără succes”.

El a explicat că militarii au efectuat inițial o explozie-test pentru a determina cantitatea optimă de explozibil și modul în care acesta trebuie amplasat sub apă. „E și o chestiune complicată de lucru sub apă, pentru că a trebuit pus explozibil sub apă”, a afirmat Miruță.

Potrivit ministrului, după analiza rezultatelor testului, specialiștii din cadrul Forțelor Terestre și Forțelor Navale au adaptat planul de intervenție, ceea ce a făcut posibilă dislocarea cu succes a stâncii.

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