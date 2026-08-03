Prima pagină » Politic » ANI: 122 de persoane, sub interdicția de trei ani pentru conflict de interese sau incompatibilitate

ANI: 122 de persoane, sub interdicția de trei ani pentru conflict de interese sau incompatibilitate

Agenția Națională de Integritate (ANI) anunță că monitorizează în prezent 122 de persoane aflate sub interdicția de trei ani de a ocupa anumite funcții, sancțiune aplicată celor declarați definitiv în conflict de interese sau incompatibilitate.
ANI: 122 de persoane, sub interdicția de trei ani pentru conflict de interese sau incompatibilitate
Laura Buciu
03 aug. 2026, 12:06, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit ANI, aceste cazuri reprezintă aproximativ 35% din totalul interdicțiilor active aflate în monitorizare, iar 75% dintre persoanele vizate au fost declarate în conflict de interese în perioada în care ocupau funcții elective.

ANI precizează că, dintre cele 122 de cazuri, 25 au rămas definitive prin necontestarea raportului de evaluare, 14 prin faptul că nu s-a făcut recurs la decizia Curții de Apel, iar restul prin hotărâri definitive pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție.

În ceea ce privește sancțiunile aplicate, ANI arată că pentru nouă persoane nu au fost dispuse măsuri sau acestea au fost anulate în instanță. În celelalte cazuri, sancțiunile au constat în diminuarea salariului sau a indemnizației cu procente cuprinse între 5% și 20%, pentru perioade între una și șase luni.

47 de persoane aflate sub interdicție continuă să ocupe funcții

Conform datelor prezentate de ANI, 47 dintre persoanele aflate sub interdicție continuă să ocupe funcții pentru care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese. Dintre acestea, 22 au fost declarate în conflict de interese în exercitarea unei funcții elective și ocupă în continuare o funcție electivă, iar alte 22, declarate în conflict de interese în exercitarea unei funcții publice, continuă să dețină funcții publice.

ANI: conflictul de interese să aibă caracter preventiv

ANI subliniază că în evidența sa sunt incluse doar persoanele pentru care rapoartele de evaluare au rămas definitive prin necontestare sau prin hotărâri judecătorești definitive. Nu sunt incluse cazurile aflate încă în termen de contestare sau cele aflate pe rolul instanțelor.

În același comunicat de presă, ANI susține necesitatea consolidării legislației în domeniul integrității, astfel încât încălcarea regimului conflictului de interese să nu poată fi tratată doar ca o consecință pecuniară, ci să aibă un caracter preventiv și descurajator mai puternic.

Recomandarea video

Diana Șoșoacă a pierdut, la Tribunalul UE, procesul prin care cerea suspendarea deciziei Parlamentului European de ridicare a imunității sale
G4Media
Emma Răducanu și „cea mai bună resetare din toate timpurile” » În ce destinație de lux din Europa își petrece vacanța
GSP.ro
Metrorex, cel mai mare consumator de energie din București, ar putea intra într-o situație fără precedent. Numărul de trenuri ar putea fi redus, pe fondul crizei energetice. „Important este să se facă economie după ora 19”
Gandul
Concediu de coșmar pentru un cuplu în hotelul Simonei Halep din Mamaia Nord. Ce au găsit Andrei și soția lui în cameră
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri”
Prosport
Dunărea seacă într-un ritm alert, ca în 1985. Record negativ de 1.400 mc/s, de neegalat de peste 40 de ani
Libertatea
Nu mânca niciodată acest aliment dacă observi acest detaliu! Un neurolog spune că poate ascunde o toxină extrem de periculoasă
CSID
TOP 10 cele mai vândute mașini chinezești în România în iulie 2026. Care e modelul VEDETĂ?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia