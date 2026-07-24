Ce le transmite Radu Marinescu celor care au protestat împotriva OUG 13, dar tac pe secretizarea averilor și dezincriminarea conflictului de interese

„E o ipocrizie aici”

„Da, e o ipocrizie aici. Adică cei care au strigat la momentul respectiv, împotriva unei soluții legislative numită Ordonanța aceea 13 ar fi de așteptat să aibă același standard acum, pe o problemă la fel de serioasă, de integritate, cum e conflictul de interese. Problema este de prag pentru dezincriminare. Pentru nepedepsire”, spune Radu Marinescu, în emisiunea OFF The Record, pe Mediafax.

Fostul ministru al Justiției în Guvernul plin Bolojan a explicat cum proiectul de lege al PNL secretizează declarațiile de avere și dezincriminează conflictul de interese.

„Da, erau publice (n.r. când am plecat din minister). La momentul plecării din minister, aveam conturată acest OUG și aveam conturată și soluția pentru ca aceste declarații să devină publice . Cum deveneau ele publice? Se depuneau declarațiile de avere și de interese, apoi automat site-ul ANI genera o declarație de interese financiare care prelua elementele. (…) Fișa prelua acele elemente care pot privit deciziei Curții Constituționale puteau devină publice și în felul ăsta apreciam că putem să rezolvăm și această chestiune a publicității”.

. Cum deveneau ele publice? Se depuneau declarațiile de avere și de interese, apoi automat site-ul ANI genera o declarație de interese financiare care prelua elementele. (…) Fișa prelua acele elemente care pot privit deciziei Curții Constituționale puteau devină publice și în felul ăsta apreciam că putem să rezolvăm și această chestiune a publicității”. „După acest moment, există o întâlnire politic în reprezentanții din actuala coaliție de guvernare, la care și noi PSD am fost apelați să participăm, dar n-am mai participat , pentru că noi pe de o parte suntem în opoziție, pe de altă parte, principiul nostru a fost că odată ce guvernul este demis, politici noi nu se mai elaborează, nu se mai discută și atunci, practic, orice discuție, dacă se dorește să se inițieze un proiect de lege, se face în Parlament, ăsta este cadrul pe care noi l-am apreciat a fi cel corespunzător. Ei bine, după această întâlnire politică care a adus modificări proiectului, am constatat că, depunându-se în Parlament, proiectul nu mai conține nici partea de publicitate a declarațiilor de avere și interese și conține elemente de noutate, să zic așa, de exemplu, în privința conflictului de interese, unde noi prevăzuserăm doar că se poate individualiza o sancțiune – principiul proporționalității, exista o decizie CJUE care spunea că sancțiunea nu trebuie să fie în mod absolut aceiași, adică trei ani de interdicție funcție publică, ci să fie proporțional- adoptaserăm această soluție, ne-am trezit însă că apare și o ipoteză în care conflictul de interese nu mai este deloc sancționat , se poate lăsa nesancționat . Am văzut și ipoteze noi în care aleșii locali sunt exonerați, de exemplu, de conflict de interes atunci când adoptă un anumit tip de acte și alte chestiuni de noutate. (…) Interesant este ale cui sunt aceste amendamente ”.

, pentru că noi pe de o parte suntem în opoziție, pe de altă parte, principiul nostru a fost că odată ce guvernul este demis, politici noi nu se mai elaborează, nu se mai discută și atunci, practic, orice discuție, dacă se dorește să se inițieze un proiect de lege, se face în Parlament, ăsta este cadrul pe care noi l-am apreciat a fi cel corespunzător. – principiul proporționalității, exista o decizie CJUE care spunea că sancțiunea nu trebuie să fie în mod absolut aceiași, adică trei ani de interdicție funcție publică, ci să fie proporțional- adoptaserăm această soluție, , . și alte chestiuni de noutate. (…) ”. La abuzul în serviciu a fost o decizie a CCR care fixa aceste elemente. (…) Acum la conflictul de interese, această posibilitate ca Inspectorul de Integritate să lase total nesancționată – în privința interdicției de trei ani sau de până la trei ani, care este esențială, pierzi funcția publică sau, în fine, nu mai poți să o mai ocupi – ideea asta de a lăsa total nesancționată chestiunea asta. Aici apare pragul. În orice caz există un prag sub care fapta nu mai este pedepsită. Aici e discuția, de fapt. Asta nu vă poate explica decât cei care au avut amendamentul ăsta, au avut inițiativa . Excepțiile nu existau în proiectul respectiv. Ne participând la aceste discuții, nu aș putea să vă spun care ar fi argumentele pentru care au apărut aceste dezincriminări, exonerări de răspundere”.

. Excepțiile nu existau în proiectul respectiv. Ne participând la aceste discuții, nu aș putea să vă spun care ar fi argumentele pentru care au apărut aceste dezincriminări, exonerări de răspundere”. „Noi făcusem un proiect de lege care corespundea și exigențelor CCR și exigențelor CJUE. Dacă ai prag, să nu-i mai pedepsești. Asta, într-adevăr, e o chestiune discutabilă, foarte discutabilă”

„Noi vom încerca să revenim la forma legii pe care are am lucrat-o împreună cu ANI”

Radu Marinescu a declarat că în cadrul sesiunii extraordinare, PSD va vota doar varianta de proiect care este susținută de ANI:

„Dorința noastră este și a fost de la bun început să sprijinim obținerea fondurilor prin PNRR. Eu am fost acuzat pe nedrept public de tot acest segment de care am amintit că am fost indiferent la legea integrității, că am tergiversat-o în condițiile în care știu foarte bine că am lucrat asiduu pentru a livra un produs legislativ, să zic așa, care să satisfacă și PNRR și mai mult decât atât, și publicitatea aceasta a declarațiilor de integritate.

Am avut o discuție cu conducerea partidului, cu domnul președinte Grindeanu, am explicat încă o dată ce aveam la momentul plecării și a văzut ce s-a depus acum. Poziția noastră a fost aceea de a formula amendamente pentru a reveni la forma pe care am lăsat-o la momentul plecării din minister.

Adică am apreciat că trebuie să existe o formă de publicitate a declarațiilor și că nu putem avea ipoteze în care să fie dezincriminat, să zic așa, o formă de conflict cu legea integrităților și plaja de incidență a legii a fost restrânsă. Inițial, erau avut în vedere rudele și a fi până la gradul a doilea, acum s-a rămas la gradul întâi.

Noi la toate aceste chestiuni vom încerca să revenim la forma la care am lucrat împreună cu ANI”.

Noua lege a Integrității, depusă de PNL la Parlament pentru a fi votată în sesiune extraordinară săptămâna viitoare, menține secretizarea averilor demnitarilor și dezincriminează parțial conflictul de interese.