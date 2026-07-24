Reprezentanții MApN explică de ce drona nu a putut fi doborâtă mai devreme. Autoritățile italiene au lansat o rachetă

„Decizia de angajare comportă mai multe acțiuni, printre care este absolut necesară identificarea vizuală a țintei la momentul oportun, după care încadrarea acestea cu radarul de bord și angajarea doar în zonele în care nu există niciun pericol pentru populație și obiectivele de teritoriu. Pentru noi sunt mai importante siguranța populației și siguranța elementelor de infrastructură decât momentul în care dobărâm o țintă”, a declarat Generalul de brigadă, Gheorghe Maxim, locțiitor al Comandamentului Forțelor Întrunite din cadrul MApN.

Șeful Statului Major General al Armatei, Gheorghiță Vlad, a precizat că „nu au fost deplinite condițiile tehnice și legale pentru combaterea acestei amenințări în spațiul aerian a României”.

De asemenea, Armata Română a fost în legătură permanentă cu Centrul de Operații Aeriene Combinat NATO de la Torehon.

Avioanele italiene s-au angajat în doborârea țintei

Întrebat dacă avioanele italiene, Eurofighter Typhoon s-au angajat în doborârea țintei, Generalul Gheorghe Maxim a precizat:

„Da, confirm avioanele, aeronavele italiene au angajat ținta, au tras și probabil nu putem să estimăm din ce motiv racheta lansată de către Eurofighter-le italiene nu a lovit ținta”, a precizat reprezentantul MApN.

Potrivit MApN, cele două avioane Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene s-au angajat în doborârea țintei au tras deasupra județului Brăila, la vest de Dunăre, cu câteva minute înainte ca avioanele F-16 să se fi angajat în doborârea țintei.

„Italienii au angajat ținta atunci în momentul în care s-au îndeplinit condițiile tehnice pentru angajarea acestea, astfel încât pagubele colaterale să fie minime sau nule”, a declarat Gheorghe Maxim.

Drona ce a intrat, vineri, în spațiul aerian al României a fost detectată în apropiere de Sulina, a zburat spre Brăila, apoi a coborât în direcția Fetești, înainte de a schimba din nou direcția și de a înainta spre județul Buzău.

În județul Buzău, drona a fost doborâtă în jurul orei 11:00, în apropierea localității Padina. Aparatul a fost detectat de radare ora 09.39, la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina.