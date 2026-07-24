MApN afirmă că piloții au raportat vizual că drona doborâtă era „de tip Shahed”. Nicușor Dan amenința în mai cu expulzarea ambasadorului Rusiei dacă vor mai exista incidente cu drone

Ministerul Apărării Naționale a oferit vineri noi explicații, în cadrul unei conferințe de presă susținute de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și de generalul Gheorghe Maxim, după ce drona care a pătruns în spațiul aerian al României a fost doborâtă de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române.

Reprezentanții MApN au precizat că piloții au identificat vizual aparatul drept o dronă de tip Shahed sau Geran-2, însă natura exactă și proveniența acesteia vor fi stabilite după cercetarea fragmentelor.

„Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed, respectiv Geran-2, cum o catalogați dumneavoastră. Repet, în momentul în care o să avem toate detaliile tehnice, o să vă oferim și răspunsurile la această întrebare”, au declarat reprezentanții Ministerului Apărării.

Dronele Shahed, denumite Geran-2 în Rusia, sunt aparate de atac de concepție iraniană, folosite pe scară largă de armata rusă împotriva Ucrainei.

Drona a fost doborâtă în județul Buzău

Drona a fost doborâtă în jurul orei 11:00, într-o zonă nelocuită din județul Buzău.

Președintele Nicușor Dan a explicat că lipsa locuințelor din zona în care se afla aparatul a permis pilotului român să deschidă focul fără a pune populația în pericol.

„Am avut o dronă în spațiul aerian. Ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11:00, de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat e că drona era într-o zonă nelocuită”, a declarat șeful statului.

„Acesta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a adăugat Nicușor Dan.

Nicușor Dan amenința în mai cu expulzarea ambasadorului rus

Președintele Nicușor Dan avertiza, într-un interviu acordat BBC la sfârșitul lunii mai, că România are la dispoziție mai multe măsuri diplomatice împotriva Rusiei, inclusiv expulzarea ambasadorului.

„În ultimii ani au fost 20-30 de drone care nu aveau încărcătură explozivă. Luna trecută am avut o altă dronă, cu încărcătură explozivă, care, din fericire, nu a explodat. A devenit periculos pentru cetățenii români”, declara atunci președintele.

Nicușor Dan sublinia că atacurile rusești vizau localități aflate pe malul ucrainean al Dunării, însă Moscova avea obligația de a evita punerea în pericol a cetățenilor români.

„Este un avertisment pentru partea rusă și sper că se vor opri. Dacă nu, avem alte măsuri pe care le putem lua împotriva lor”, afirma șeful statului.

Întrebat ce alte măsuri ar putea lua România, Nicușor Dan răspundea: „Expulzarea ambasadorului, de exemplu. Este o ierarhie diplomatică a măsurilor”.

Declarațiile au fost făcute după incidentul din 29 mai, când o dronă rusească de tip Geran-2 a lovit un bloc de locuințe din Galați. Impactul a provocat o explozie și un incendiu într-un apartament situat la etajul al zecelea, iar două persoane au fost rănite.

În urma incidentului, România a decis expulzarea consulului general al Federației Ruse la Constanța și închiderea consulatului rus din oraș.