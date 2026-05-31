Nicușor Dan a declarat la BBC că România îl va expulza pe ambasadorul Rusiei dacă vor mai exista incidente cu drone

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-un interviu acordat BBC că autoritățile române iau în calcul inclusiv expulzarea ambasadorului Rusiei la București, dacă incidentele provocate de dronele rusești în apropierea graniței României vor continua.
Andrei Rachieru
31 mai 2026, 16:15, Politic
Declarația vine la scurt timp după ce o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați, provocând o explozie și un incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

Două persoane au fost rănite în urma incidentului, care a generat reacții ferme din partea autorităților române.

Expulzarea ambasadorului rus, luată în calcul de România după seria incidentelor cu drone

Întrebat de jurnaliștii BBC dacă expulzarea consulului general al Rusiei la Constanța reprezintă cea mai dură măsură pe care Bucureștiul este dispus să o adopte, Nicușor Dan a explicat că există și alte opțiuni diplomatice.

„Deocamdată da. În ultimii ani au fost 20-30 de drone care nu aveau încărcătură explozivă. Luna trecută am avut o altă dronă, cu încărcătură explozivă, care, din fericire, nu a explodat. A devenit periculos pentru cetățenii români”, a declarat președintele.

Șeful statului a subliniat că atacurile rusești vizează localități aflate pe malul ucrainean al Dunării, însă Moscova are obligația de a evita punerea în pericol a cetățenilor români.

Expulzarea ambasadorului rus, luată în calcul de România ca parte a unei ierarhii diplomatice

Nicușor Dan a precizat că România dispune de mai multe instrumente diplomatice pentru a răspunde unor astfel de incidente.

„Este un avertisment pentru partea rusă și sper că se vor opri. Dacă nu, avem alte măsuri pe care le putem lua împotriva lor”, a afirmat președintele.

Întrebat concret care ar putea fi aceste măsuri, șeful statului a răspuns: „Expulzarea ambasadorului, de exemplu. Este o ierarhie diplomatică a măsurilor”.

Declarația marchează una dintre cele mai ferme poziții exprimate de autoritățile române în raport cu incidentele provocate de războiul din Ucraina în proximitatea granițelor României.

Anterior, președintele Nicușor Dan a anunțat expulzarea consulului general al Federației Ruse la Constanța și închiderea consulatului rus din oraș. Decizia a fost luată în urma unei ședințe a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), convocată după incidentul din 29 mai de la Galați.

Autoritățile române consideră că repetarea unor astfel de evenimente reprezintă un risc direct pentru siguranța populației și transmit că vor adopta măsuri suplimentare dacă securitatea cetățenilor va continua să fie amenințată de acțiunile militare desfășurate în apropierea teritoriului național.

