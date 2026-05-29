Concluzia lui Nicușor Dan după vizita la Galați: Rusia nu va reuși să dezbine societatea noastră

Președintele României, Nicușor Dan, a trimis un mesaj la finalul vizitei pe care a făcut-o la Galați. Rusia nu va reuși să dezbine societatea noastră, a transmis Nicușor Dan. Președintele a fost fluierat în timpul vizitei.
Foto: Facebook/Nicușor Dan
Petru Mazilu
29 mai 2026, 20:50, Politic
Mesajul a fost trimis vineri seara pe Facebook.

„M-am întâlnit azi, la Galați, cu persoanele afectate de explozia dronei, cărora le-am transmis compasiune și solidaritate în urma celor întâmplate. Am mulțumit autorităților locale și centrale implicate pentru reacția promptă. Mi-au comunicat măsurile următoare pentru persoanele afectate”, a explicat Nicușor Dan.

El a făcut comentarii despre incident.

„Evenimentul de la Galați este mai mult decât un incident de securitate. Federația Rusă a comis un act grav, care a pus în pericol viețile cetățenilor români pe pământ românesc. Este o escaladare care nu poate fi acceptată, nu va fi tolerată și nici nu va rămâne fără răspuns. Este consecința iresponsabilității cu care Rusia folosește diverse tactici, în total dispreț față de viața civililor. Toate fac parte din arsenalul Moscovei pentru a induce frică, pentru a submina încrederea, pentru a face rău”, a adăugat Nicușor Dan.

Concluzia președintelui a fost că Rusia nu va reuși să-i dezbine pe români.

„De aceea, vreau ca mesajul meu să fie înțeles foarte clar: indiferent cât de mult încearcă să ne dezbine, indiferent de opiniile noastre diferite pe diverse teme, Rusia nu va reuși să dezbine societatea noastră când este vorba despre integritatea României, despre democrație și libertate în România. Sunt valori pe care societatea noastră și le-a asumat în momente istorice și în jurul cărora suntem uniți”, a precizat președintele.

Președintele Nicușor Dan a fost huiduit la Galați în timp ce vizita blocul avariat de o dronă rusească.

