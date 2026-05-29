Prima pagină » Breaking News » Nicușor Dan a vorbit cu Volodimir Zelenski despre atacul cu dronă de la Galați. Ce au stabilit cei doi

Nicușor Dan a vorbit cu Volodimir Zelenski despre atacul cu dronă de la Galați. Ce au stabilit cei doi

Președintele Nicușor Dan a vorbit cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski despre atacul cu dronă de la Galați. Cei doi au stabilit să accelereze cooperarea dintre România și Ucraina privind producția în comun de drone.
Nicușor Dan a vorbit cu Volodimir Zelenski despre atacul cu dronă de la Galați. Ce au stabilit cei doi
Mihai Pop Mediafax foto
Petru Mazilu
29 mai 2026, 19:03, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Nicușor Dan a făcut anunțul pe Facebook.

„Am avut astăzi o convorbire cu Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, în urma incidentului cauzat de o dronă rusească în Galați, cel mai grav de pe teritoriul român de la începutul războiului de agresiune dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei. După cum au afirmat astăzi aliații și partenerii noștri din Europa și din întreaga lume, agresiunea Rusiei nu se oprește la granițe. Prin continuarea atacurilor asupra Ucrainei și a amenințării membrilor NATO vecini, Rusia demonstrează un dispreț complet pentru dreptul internațional și pentru viețile cetățenilor nevinovați”, a scris președintele.

Cei dol lideri au luat decizii în urma discuției telefonice.

„Acest lucru trebuie să înceteze. Rusia trebuie să pună capăt atacurilor și să se angajeze într-un dialog semnificativ pentru o pace justă și durabilă în Ucraina. Am convenit, împreună cu Președintele Zelenski, să accelerăm cooperarea dintre România și Ucraina privind producția în comun de drone care pot fi desfășurate rapid. Experiența pe câmpul de luptă și tehnologia dronelor Ucrainei sunt atuuri strategice pentru apărarea întregului Flanc Estic. România continuă să investească în consolidarea Flancului Estic al NATO și în sprijinirea Ucrainei în căutarea sa legitimă de autoapărare”, a adăugat Nicușor Dan.

O dronă care a trecut granița a lovit un bloc din centrul orașului Galați. Aceasta a provocat o gaură de mari dimensiuni în tavanul apartamentului de la ultimul etaj. În momentul impactului, în interior se aflau două persoane, mamă și fiu. Victimele au supraviețuit.

Recomandarea video

„M-am speriat. Mi-a fost frică. Nu știam ce se întâmplă” | Reportaj de la Galați după explozia unei drone rusești
G4Media
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
GSP.ro
Ce spune Putin despre drona căzută peste blocul din Galați. Președintele rus a reacționat dur!
Gandul
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Ce se întâmplă când un copil devine ținta unei dezbateri naționale. Psihologul Radu Leca, despre trauma Ilincăi, eleva care a plâns în fața ministrului Educației: „Rușinea publică poate lăsa urme profunde”
Libertatea
Trucul pentru a prepara cel mai cremos și gustos piure de cartofi! Secretul unui bucătar celebru
CSID
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia