Ministrul interimar al Agriculturii, după întâlnirea cu ambasadorul Chinei: Vom sprijini eforturile de dezvoltare a relațiilor comerciale

Din delegația română au făcut parte secretarii de stat Emil Dumitru și Mihály Zoltán-József și președintele ANSVSA, Alexandru Bociu. Reprezentanții români au mulțumit oficialilor chinezi pentru deschiderea manifestată în dezvoltarea colaborării bilaterale.

Potrivit Ministerului Agriculturii, memorandumul semnat în 2026 între România și China potrivit căruia fermierii români își vor putea exporta produsele agroalimentare pe piața chineză, a reprezentat un pas important în consolidarea relațiilor București-Beijing.

Ministrul Tanczos Barna a transmis în urma întâlnirii: „Asistăm la un moment istoric și vedem o creștere semnificativă a schimburilor comerciale dintre România și China. Alături de echipa mea, vă asigur că vom sprijini eforturile de dezvoltare a relațiilor comerciale privind produsele agricole, astfel încât să fluidizăm comerțul cu produse agroalimentare. Cooperarea în agricultură este strâns legată de cercetarea științifică și de inovare. Mi-aș dori ca fermierii români să aplice tehnologiile inovative din China în România. Această colaborare creează oportunități reale pentru dezvoltarea sectorului agricol, a schimburilor comerciale dintre țările noastre, atragerea de investiții, schimbul de bune practici”.

În marja întâlnirii s-a discutat și colaborarea dintre ANSVSA și serviciile vamale chineze pentru o mai bună facilitare a exporturilor românești pe piața chineză.

„Ministrul Tánczos Barna le-a adresat oaspeților invitația de a efectua vizite în teritoriu, la ferme și unități de procesare pentru a cunoaște realitățile sectorului din România și de a acorda sprijinul necesar în comunicarea cu autoritățile chineze. Dialogul și cooperarea economică constituie elemente esențiale pentru dezvoltare durabilă, securitate alimentară și prosperitate reciprocă”, se mai arată în comunicat.