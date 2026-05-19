Prima pagină » Știrile zilei » Ministrul interimar al Agriculturii, după întâlnirea cu ambasadorul Chinei: Vom sprijini eforturile de dezvoltare a relațiilor comerciale

Ministrul interimar al Agriculturii, după întâlnirea cu ambasadorul Chinei: Vom sprijini eforturile de dezvoltare a relațiilor comerciale

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, s-a întâlnit marți cu ambasadorul Chinei la București, Chen Feng. Oficialii au discutat despre consolidarea relațiilor comerciale și agricole, cu accent pe exporturi, tehnologii inovatoare și investiții în agricultură.
Ministrul interimar al Agriculturii, după întâlnirea cu ambasadorul Chinei: Vom sprijini eforturile de dezvoltare a relațiilor comerciale
Sursa foto: Ministerul Agriculturii
Radu Mocanu
19 mai 2026, 17:49, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Din delegația română au făcut parte secretarii de stat Emil Dumitru și Mihály Zoltán-József și președintele ANSVSA, Alexandru Bociu. Reprezentanții români au mulțumit oficialilor chinezi pentru deschiderea manifestată în dezvoltarea colaborării bilaterale. 

Potrivit Ministerului Agriculturii, memorandumul semnat în 2026 între România și China potrivit căruia fermierii români își vor putea exporta produsele agroalimentare pe piața chineză, a reprezentat un pas important în consolidarea relațiilor București-Beijing. 

Ministrul Tanczos Barna a transmis în urma întâlnirii: „Asistăm la un moment istoric și vedem o creștere semnificativă a schimburilor comerciale dintre România și China. Alături de echipa mea, vă asigur că vom sprijini eforturile de dezvoltare a relațiilor comerciale privind produsele agricole, astfel încât să fluidizăm comerțul cu produse agroalimentare. Cooperarea în agricultură este strâns legată de cercetarea științifică și de inovare. Mi-aș dori ca fermierii români să aplice tehnologiile inovative din China în România. Această colaborare creează oportunități reale pentru dezvoltarea sectorului agricol, a schimburilor comerciale dintre țările noastre, atragerea de investiții, schimbul de  bune practici”. 

În marja întâlnirii s-a discutat și colaborarea dintre ANSVSA și serviciile vamale chineze pentru o mai bună facilitare a exporturilor românești pe piața chineză. 

Ministrul Tánczos Barna le-a adresat oaspeților invitația de a efectua vizite în teritoriu, la ferme și unități de procesare pentru a cunoaște realitățile sectorului din România și de a acorda sprijinul necesar în comunicarea cu autoritățile chineze. Dialogul și cooperarea economică constituie elemente esențiale pentru dezvoltare durabilă, securitate alimentară și prosperitate reciprocă”, se mai arată în comunicat. 

Recomandarea video

„Minuta” care bate legea: Lia Savonea a emis și ea un ordin prin care judecătorii detașați încasează diurne de 2%, în pofida legii
G4Media
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Emil Gânj, condamnat în lipsă la închisoare pe viață, pentru uciderea fostei partenere. Cel mai temut criminal din România rămâne de negăsit
Gandul
Ce pedeapsă a primit Emil Gânj, după ce și-a ucis fosta iubită. Magistrații, decizie de ULTIMĂ ORĂ!
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Ministrul Apărării, Radu Miruță, dezvăluie ce risc e ca o dronă străină să ajungă mai aproape de București și ce face Armata ca asta să nu se întâmple
Libertatea
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
CSID
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696 km/h! Șoferul, amendat cu 6.600 de euro
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia