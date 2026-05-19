Războiul din Ucraina: Sute de militari ruși au fost instruiți în China în domeniul dronelor

Armata chineză ar fi găzduit la sfârșitul anului trecut aproximativ 200 de militari ruși în cadrul unor programe de instruire desfășurate în mai multe locații în domenii precum utilizarea dronelor, război electronic, aviație și operațiuni ale infanteriei, potrivit mai multor agenții de informații europene și unor documente consultate de Reuters.

Antrenamente secrete în China

Deși China s-a declarat oficial neutră și s-a poziționat ca mediator de pace, un acord bilingv ruso-chinez, semnat la Beijing în iulie 2025, de ofițeri de rang înalt din ambele armate, arată că 200 de soldați ruși au fost trimiși la instruire în facilități militare din Beijing, Nanjing și alte orașe chineze, urmând ca militari chinezi să fie trimiși în Rusia pentru instrucție.

Documentul arată și confidențialitatea acestor demersuri, întrucât era prevăzută interdicția privind relatarea în mass-media sau informarea unor terțe părți despre aceste vizite.

De asemenea, rapoarte interne din cadrul armate ruse arată amploarea instrucției chineze. În Shijiazhuang, 50 de militari ruși au fost instruiți să tragă cu mortiere de 82 mm, folosind în același timp drone pentru identificarea inamicului. O sesiune desfășurată în Zhengzhou a prevăzut instruirea rușilor în războiul electronic pentru dezafectarea dronelor ucrainene. În Yibin au fost desfășurate antrenamente pentru operarea mai multor tipuri de drone, iar la Nanjing au avut cursuri despre minare, deminare și eliminare a dispozitivelor explozive improvizate.

Poziția Beijingului

Ministerul Afacerilor Externe de la Beijing a reacționat, declarând pentru Reuters: „În ceea ce privește criza din Ucraina, China a menținut în mod constant o poziție obiectivă și imparțială și a depus eforturi pentru promovarea negocierilor de pace, acest lucru fiind consecvent și clar, fiind observat de comunitatea internațională. Părțile relevante nu ar trebui să alimenteze în mod deliberat confruntarea sau să transfere vina pe alții”.

Marți urmează să înceapă o vizită de două zile în China a președintelui rus Vladimir Putin. Demersul diplomatic are loc la mai puțin de o săptămână după ce președintele Donald Trump s-a întâlnit cu omologul său, Xi Jinping, la Beijing.