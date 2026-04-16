Momentul adevărului! Cine câștigă, de fapt, cursa pentru dominarea tehnologiei IA: SUA sau China?

Este o bătălie care se desfășoară în laboratoare de cercetare, campusuri universitare și birouri ale unor companii emergente de vârf, sub privirea atentă a liderilor unora dintre cele mai bogate companii din lume și a celor mai înalte niveluri ale guvernului, scrie BBC.

Costul se ridică la trilioane de dolari americani.

Fiecare parte are punctele sale forte, lucru pe care Nick Wright, cercetător în neuroștiințe cognitive la University College London (UCL), îl rezumă potrivit drept o bătălie între „creiere” și „corpuri”. În mod tradițional, Statele Unite au condus domeniul IA: lumea chatboturilor, a microcipurilor și a marilor modele de limbaj (LLM).

China a fost superioară în dezvoltarea „corpurilor” de IA: roboți (și, în special, roboți „umanoizi” care seamănă uimitor de mult cu oamenii).

Dar acum, cu ambele părți dornice să împiedice rivalul să domine, aceste avantaje ar putea să nu dureze pentru totdeauna, iar cursa s-ar putea transforma și mai mult în anii următori.

Bătălia pentru dominația marilor modele de limbaj (LLM)

La 30 noiembrie 2022, compania tehnologică californiană OpenAI și-a lansat noul chatbot. Într-un comunicat de șase fraze, compania a anunțat că a antrenat un nou model „care interacționează într-un mod conversațional”. A fost numit ChatGPT. Imediat, lumea tehnologică a rămas uimită.

„Puteai intra pe orice rețea socială și să găsești o avalanșă de postări ale oamenilor care vorbeau despre diferitele moduri în care foloseau această nouă casetă de text care apăruse pe internet”, afirmă Parmy Olson, editorialist la Bloomberg și autoare a „Supremacy: AI, ChatGPT, and the race that will change the world”. A fost nașterea primului model de limbaj de utilizare pe scară largă.

Un LLM analizează cantități mari de text și date care există deja pe internet și le folosește pentru a învăța tipare în modul în care sunt exprimate ideile.

Acum, experții sunt de acord că, în ceea ce privește așa-numitele „creiere” ale IA, Statele Unite sunt în frunte. OpenAI afirmă că peste 900 de milioane de persoane folosesc ChatGPT săptămânal, aproape una din opt persoane de pe planetă.

Alte companii tehnologice americane, precum Anthropic, Google și Perplexity, s-au grăbit să țină pasul, investind miliarde de dolari în crearea unor sisteme LLM rivale.

Aceste companii de IA știu că, dacă reușesc, sistemele LLM pot începe să preia multe dintre funcțiile pe care în prezent le îndeplinesc oamenii în profesii de tip „white collar”, iar acel succes comercial se traduce în profituri mari.

Cum și-au jucat americanii cărțile

Dar la Washington se pune și o altă întrebare: cum va afecta toate acestea cursa Statelor Unite cu China pentru supremația globală?

Potrivit unui oficial american de rang înalt care a vorbit cu BBC, cheia avantajului strategic al Statelor Unite se află mai puțin în programarea algoritmică extraordinară și mai mult în hardware-ul care susține capacitatea imensă de procesare, în special microcipurile.

Pe scurt, majoritatea cipurilor informatice de înaltă performanță și mare putere din lume, cele pe care le folosesc companiile din Silicon Valley pentru a alimenta crearea mașinilor de învățare automată, sunt controlate de Statele Unite.

De fapt, majoritatea sunt proiectate de o companie cu sediul în California: Nvidia.

În octombrie, Nvidia a devenit prima companie din lume care a atins o evaluare de 5 trilioane de dolari americani. Ar putea fi cea mai valoroasă companie din toate timpurile, potrivit lui Stephen Witt, autorul cărții „The Thinking Machine”.

Iar Washingtonul folosește o rețea strictă de controale de export pentru a împiedica China să obțină aceste cipuri puternice. Această politică datează din anii 1950, când Statele Unite au blocat exporturile de electronice avansate către țările aliate ale Uniunii Sovietice. Și a fost consolidată semnificativ în 2022, sub președinția lui Joe Biden, pe măsură ce cursa pentru inteligența artificială s-a intensificat.

Statele Unite pot exercita această influență asupra controalelor de export, chiar dacă majoritatea acestor cipuri puternice nici măcar nu sunt fabricate în SUA. De fapt, multe sunt fabricate în Taiwan, de Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation. Statele Unite se asigură că foarte puține dintre aceste cipuri de înaltă performanță fabricate în Taiwan ajung în China.

Fac acest lucru prin „regula produselor străine directe”, care obligă companiile străine să respecte normele americane dacă produsele pe care le exportă conțin componente americane sau derivă din tehnologie americană.

Fabrica de microcipuri din Taiwan este aproape vizibilă din China continentală. Este ușor de înțeles de ce insula ar putea fi o țintă tentantă pentru Beijing. Atunci, de ce nu încep fabricile chineze să producă singure aceste cipuri puternice? Nu este atât de simplu.

Pentru a fabrica cipuri de înaltă performanță, este nevoie de o mașină de litografie cu ultraviolete. Doar o singură companie din lume produce aceste mașini: ASML, cu sediul într-un oraș mic din Țările de Jos.

Statele Unite folosesc aceeași tactică pentru a împiedica această companie olandeză să trimită aceste mașini valoroase în China. Această politică protecționistă părea să fi avut destul succes în a ajuta Statele Unite să-și mențină avantajul în domeniul inteligenței artificiale.

Dar acum, China a contraatacat.

Contraatacul DeepSeek

În ianuarie 2025, în aceeași săptămână în care Donald Trump a preluat președinția pentru a doua oară, înconjurat de magnați tehnologici miliardari, China și-a lansat propriul chatbot cu inteligență artificială: DeepSeek.

Pentru utilizator, experiența este foarte similară cu cea a ChatGPT. Poate răspunde la întrebări, poate scrie cod, iar utilizarea sa este gratuită.

În mod curios, se estimează că DeepSeek a costat o fracțiune din ceea ce a presupus crearea sistemelor de inteligență artificială americane precum ChatGPT și Claude.

A provocat o mare agitație. La 27 ianuarie 2025, Nvidia a suferit cea mai mare pierdere de valoare de piață într-o singură zi din istoria bursei americane: aproximativ 600.000 de milioane de dolari.

„A fost extrem de derutant pentru Washington”, afirmă Karen Hao, jurnalist specializat în inteligență artificială.

Ea crede că politica americană de control al exporturilor ar fi putut avea efectul opus: dezvoltatorii chinezi au fost nevoiți să se descurce fără cipurile puternice, ceea ce i-a obligat să fie creativi.

„În cele din urmă, acest lucru a accelerat autosuficiența Chinei”, afirmă.

Caracteristica distinctivă a DeepSeek este că, la acel moment, avea capacități similare cu cele ale modelelor americane precum OpenAI și Anthropic, dar folosind o cantitate mult mai mică de cipuri pentru antrenare.

La Beijing, între timp, domnea un optimism evident, afirmă Selina Xu, cercetătoare care lucrează în politici de IA în China, în biroul fostului director Google, Eric Schmidt.

„Toți încercau să descifreze cum reușise DeepSeek. Și, într-adevăr, acest lucru a fost un catalizator foarte pozitiv pentru ecosistemul de IA chinez.”

De asemenea, a scos în evidență o diferență clară în modul în care operează cele două țări. În Statele Unite, companiile de IA își protejează cu strictețe proprietatea intelectuală, în timp ce în China a fost adoptată o abordare mai deschisă. Pentru a accelera adoptarea și inovarea, companiile chineze publică adesea codul online, permițând dezvoltatorilor din alte companii să îl consulte.

„Acest lucru înseamnă că firmele tehnologice chineze, atunci când creează un nou model de IA, nu trebuie să înceapă de la zero”, explică Olson. „Pot pur și simplu să preia acel model, să-l dezvolte și să-l îmbunătățească.”

Ca rezultat, cursa pentru „creierele” IA nu mai este atât de clară. Statele Unite credeau că modelele LLM sunt un instrument puternic în arsenalul lor; acum, China le poate produce și ea.

„Modelele americane cu cod închis sunt probabil mai bune, dar poate nu cu mult”, spune Selina Xu. „Modelul chinez poate că este doar 90% la fel de bun, dar este cu 10% mai scump.”

Avantajul Chinei în războiul roboticii

Iar în ceea ce privește „corpurile” IA, lumea dronelor și a roboticii, China a avut în mod istoric avantajul. Începând cu anii 2010, guvernul chinez și-a crescut drastic sprijinul pentru dezvoltarea roboticii. A finanțat cercetarea și a oferit producătorilor de roboți miliarde de dolari în subvenții.

Se estimează că în prezent există aproximativ două milioane de roboți în funcțiune în China, mai mult decât în restul lumii la un loc. Olson afirmă că o mare parte din acest succes se datorează faptului că China este o economie manufacturieră.

„Au toată această experiență în fabricarea produselor electronice, o folosesc, iar astfel apar companii emergente de robotică incredibile.”

Vizitatorii internaționali din Shenzhen sau Shanghai sunt adesea surprinși de integrarea profundă a roboților în viața de zi cu zi, spune Xu; de exemplu, livrările de mâncare cu drone. China a excelat în special în așa-numiții roboți „umanoizi”: mașini concepute pentru a semăna și a se comporta ca oamenii. Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), un think tank american bipartizan, a raportat despre o „fabrică întunecată” de automobile din Chongqing, în sudul țării.

Fabrica are 2.000 de roboți și vehicule autonome care, potrivit afirmațiilor, pot livra o mașină nouă la fiecare minut. Este numită fabrică întunecată deoarece este complet automatizată și, teoretic, poate funcționa în întuneric fără prezență umană. Beijingul este conștient de îmbătrânirea rapidă a populației, spune Xu. Guvernul crede că umanoizii pot acoperi golul lăsat de pensionarea lucrătorilor umani, în special în sectorul îngrijirii.

„Se așteaptă ca până în 2035, numărul persoanelor [din China] de peste 60 de ani să depășească populația totală a Statelor Unite”, adaugă. China nu doar construiește roboți pentru populația sa uriașă, ci reprezintă în prezent 90% din toate exporturile de roboți umanoizi.

Compania chineză DJI domină piața globală a dronelor comerciale, reprezentând aproximativ 70% din totalul vânzărilor. Dronele sale sunt utilizate în întreaga lume, de la producții cinematografice până la conflicte armate.

În războiul din Ucraina, de exemplu, ambele părți au folosit drone pentru supraveghere și atac, iar multe dintre acestea au fost produse de DJI. Statele Unite și alte țări occidentale și-au exprimat îngrijorarea cu privire la securitatea datelor și la potențialul ca aceste tehnologii să fie utilizate în scopuri de spionaj.

În consecință, au existat apeluri pentru restricționarea utilizării dronelor chineze în anumite contexte sensibile. Cu toate acestea, dominația Chinei în acest sector este greu de contestat, datorită costurilor mai reduse și capacității de producție la scară largă.

Cine va câștiga cursa?

Este dificil de spus cu certitudine cine va câștiga această competiție pentru supremația în inteligența artificială. Statele Unite continuă să aibă un avantaj în ceea ce privește cercetarea fundamentală, inovația și dezvoltarea modelelor avansate de inteligență artificială.

China, pe de altă parte, excelează în implementarea la scară largă, integrarea tehnologiilor și dezvoltarea roboticii. Unii experți cred că nu va exista un singur câștigător, ci mai degrabă o lume împărțită în ecosisteme tehnologice diferite, dominate de fiecare dintre cele două puteri.

Alții avertizează că această competiție ar putea duce la fragmentarea internetului și la apariția unor standarde incompatibile la nivel global. În orice caz, impactul acestei curse va fi profund, influențând economia, securitatea și viața de zi cu zi a miliarde de oameni.