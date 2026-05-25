UPDATE 18.22. Potrivit datelor din presa americană, Eversheds Sutherland a reprezentat gigantul indian Reliance Industries, realizând acțiuni de lobby la Departamentul de Stat, Departamentul Trezoreriei și Senat cu privire la sancțiunile economice impuse de administrația Trump (de exemplu, cele legate de importul de petrol din Venezuela).

Avocații firmei acționează frecvent ca intermediari în fața comitetelor guvernamentale precum CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) pentru a debloca tranzacții comerciale în contextul politicilor administrației SUA.

Eversheds Sutherland Trump Administration Legal Impact Hub operează un centru specializat numit. Prin intermediul acestuia, avocații firmei analizează și oferă asistență juridică directă corporațiilor cu privire la:

Schimbările de reglementare în domeniul Inteligenței Artificiale (unde administrația Trump pune accent pe inovație și dereglementare în detrimentul restricțiilor).

Tarifele vamale, războiul comercial cu China și taxele vamale punitive impuse prin ordine executive.

Restructurările din zona Apărării Naționale, Energiei și Securității la frontieră

UPDATE 17.45. Până în prezent, contractul între firma de lobby americană Eversheds Sutherland (US) LLP și Administrația Prezidențială a României nu a fost declarat/ publicat pe FARA/ ministerul Justiției american, conform legislației în vigoare.

Potrivit datelor Ministerului Justiției al SUA și consultate de Mediafax, firma de lobby Eversheds Sutherland (US) LLP a mai avut un contract la finalul anului 2025 cu Inițiativa de Dezvoltare Strategică Romano-Americană, cu sediul în Sântana de Mureș/ România.

Potrivit documentelor consultate de Mediafax, Inițiativa Romano-Americană pentru Dezvoltare Strategică este o coaliție formată din următoarele 3 companii energetice private: CIZ GAZ, S.A., IRIGC Impex SRL și MVN structural Consulting SRL.

Tema contractului din 2025 viza consolidarea relațiilor economice, de securitate și diplomatice dintre SUA și România, cu un accent imediat pe dezvoltarea sprijinului pentru inițiativa Coridorului Vertical în Europa Centrală și de Est și Balcani.

Eversheds Sutherland (US) LLP urma să faciliteze accesul clientului Inițiativa de Dezvoltare Strategică Romano-Americană la mai mulți CEO americani iar plățile făcute și declarate pe finalul anului 2025 au fost de 900.000 de dolari americani.

Eversheds Sutherland (US) LLP este o mare firmă de avocatură multinațională americană, componentă a rețelei globale Eversheds Sutherland. Ea oferă servicii juridice complete pentru mari companii, instituții financiare și entități publice.

Firma are 2 parteneri: Mr. Theodore H Cominos și Jr. Mr. Mark Herlach. Comitetul executiv al firmei este condus de Lino Mendiola în calitate de CEO pentru SUA și Adam Cohen în calitate de Partener Executiv pentru SUA.

Grupul global deține și o subsidiară locală numită Eversheds Sutherland Romania (cu biroul central în București), care asistă companii multinaționale și antreprenori români în tranzacții și dispute juridice comerciale.

În România, biroul local al firmei este condus de avocatul Mihai Guia, care ocupă funcția de Managing Partner al Eversheds Sutherland Romania. De asemenea, el coordonează activitatea la nivel regional din poziția de Head of Central Eastern Europe (CEE) Group în cadrul rețelei globale.

„Aprofundarea relației strategice cu Statele Unite ale Americii, în toate domeniile, este un obiectiv de interes național, asumat la nivel instituțional și susținut prin consens politic de forțele democratice pro-occidentale din România. El răspunde, de asemenea, unei așteptări a majorității cetățenilor noștri. Prin proiecte bilaterale concrete, în domeniile apărării, securității, energiei și tehnologiilor de vârf, România devine mai puternică, deopotrivă în beneficiul românilor, al aliaților și partenerilor țării noastre.

În sensul celor de mai sus, Administrația Prezidențială informează că a încheiat un contract de consultanță strategică și asistență în relațiile cu Guvernul și Congresul SUA.

Contractul vizează atingerea unor obiective de importanță strategică pentru România:

creșterea capacității de apărare și de descurajare, atragerea de investiții cu impact semnificativ, i

ntegrarea în structuri internaționale importante, libera circulație a cetățenilor,

combaterea traficului de persoane și a criminalității transnaționale, și altele.

Contractarea acestor servicii s-a făcut pe temeiul unui acord politic asumat explicit de liderii partidelor și formațiunilor parlamentare pro-occidentale și e în conformitate cu atribuțiile constituționale ale Președintelui României în domeniul politicii externe și al securității naționale.

Contractul a fost încheiat cu firma Eversheds Sutherland (US) LLP, o societate globală prezentă și în România, cu o experiență semnificativă în domeniul relațiilor guvernamentale și al consultanței strategice.

Prestigiul câștigat îi conferă companiei Eversheds Sutherland acces direct la mediile politice și administrative relevante la Washington. Contractarea acestui tip de servicii reprezintă o practică uzuală în relația cu administrația americană, utilizată și de alte state aliate, pentru facilitarea dialogului instituțional și pentru susținerea unor obiective de interes național în raport cu Administrația și Congresul SUA.

Această inițiativă completează demersurile oficiale ale Președintelui României, ale Guvernului, ale Parlamentului și ale celorlalte instituții naționale relevante.

Obiectivul general al acestui contract este apărarea și promovarea intereselor strategice ale României, consolidarea Parteneriatului cu Statele Unite și creșterea capacității statului român de a apăra eficient interesele cetățenilor noștri într-un context internațional impredictibil.

Contractul are o durată inițială de 6 luni și stabilește un plafon maxim de remunerare de 565.000 USD/lună, în funcție de serviciile și livrabilele furnizate.

Administrația Prezidențială își reafirmă angajamentul pentru transparență instituțională, utilizarea responsabilă a fondurilor publice și consolidarea aportului țării noastre la unitatea euroatlantică, unul din fundamentele politicii externe și de securitate a României”, arată Palatul Cotroceni.