COMUNICAT DE PRESĂ FONDUL PENTRU MODERNIZARE (P)

Obiectivul general al proiectului de investiții îl reprezintă dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) conPublicitateectate la o instalație existentă de producere a energiei din surse regenerabile, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul Fondului pentru Modernizare, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Instalarea unei capacități noi de stocare a energiei electrice de 4,5 MWh, conectată direct la Centrala Electrică Fotovoltaică Frumușeni (putere instalată 0,5 MW c.a. în invertoare), județul Arad, regiunea Vest. Asigurarea unui grad de absorbție de minimum 75% din energia electrică produsă anual de instalația de producție din surse regenerabile la care sistemul de stocare este conectat direct. Creșterea flexibilității Sistemului Energetic Național (SEN) și valorificarea optimă a energiei regenerabile produse, prin stocarea acesteia și livrarea în rețea în intervalele de cerere ridicată. Contribuția la reducerea emisiilor de carbon generate de sectorul energetic și la decongestionarea SEN prin integrarea unor capacități descentralizate de stocare.

Activitățile principale ale proiectului sunt:

Întocmirea documentației tehnice pentru depunerea cererii de finanțare

Managementul proiectului

Informare și publicitate

Realizarea investiției – instalarea sistemului de stocare a energiei electrice (BESS)

Audit financiar al proiectului

Indicatorii vizați de prezenta investiție sunt:

Capacitate nou instalată de stocare a energiei electrice (FMC04): 4,5 MWh

Energia absorbită anual de instalația de stocare din instalația de producție RES la care este conectată direct (FMC03): minimum 75%

Media anuală a energiei electrice stocate și livrate în rețea: 759,24 MWh/an

Total tranzit de energie estimat pe perioada de referință (20 ani): 15.184,88 MWh

Valoarea totală a contractului este de 6.040.354,32 lei (cu TVA).

Valoarea maximă nerambursabilă a proiectului asigurată din Fondul pentru Modernizare este de 1.321.234,20 lei.

Valoarea asigurată de Beneficiar este de 4.719.120,12 lei.

Durata de implementare a proiectului este până la data de 31.12.2026.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la nr. tel. 031.437.88.91, e-mail: [email protected]

Billi GIACOMO – Director General,

ALIVE CAPITAL S.A.