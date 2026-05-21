Prima pagină » Publicitate » COMUNICAT DE PRESĂ FONDUL PENTRU MODERNIZARE (P)

COMUNICAT DE PRESĂ FONDUL PENTRU MODERNIZARE (P)

ALIVE CAPITAL S.A. a semnat contractul de finanțare nerambursabilă nr. 1526 din 16.04.2026 cu Ministerul Energiei, pentru implementarea proiectului „Instalare capacitate de stocare a energiei electrice pentru CEF Frumușeni”, prin Fondul pentru Modernizare; Cod apel: PFM/530/PFM_P1/NA; Cod proiect SMIS: 340273.
COMUNICAT DE PRESĂ FONDUL PENTRU MODERNIZARE (P)
Raluca Anna Veleanu
21 mai 2026, 09:00, Publicitate
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Obiectivul general al proiectului de investiții îl reprezintă dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) conPublicitateectate la o instalație existentă de producere a energiei din surse regenerabile, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul Fondului pentru Modernizare, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Instalarea unei capacități noi de stocare a energiei electrice de 4,5 MWh, conectată direct la Centrala Electrică Fotovoltaică Frumușeni (putere instalată 0,5 MW c.a. în invertoare), județul Arad, regiunea Vest.

  2. Asigurarea unui grad de absorbție de minimum 75% din energia electrică produsă anual de instalația de producție din surse regenerabile la care sistemul de stocare este conectat direct.

  3. Creșterea flexibilității Sistemului Energetic Național (SEN) și valorificarea optimă a energiei regenerabile produse, prin stocarea acesteia și livrarea în rețea în intervalele de cerere ridicată.

  4. Contribuția la reducerea emisiilor de carbon generate de sectorul energetic și la decongestionarea SEN prin integrarea unor capacități descentralizate de stocare.

Activitățile principale ale proiectului sunt:

  • Întocmirea documentației tehnice pentru depunerea cererii de finanțare
  • Managementul proiectului
  • Informare și publicitate
  • Realizarea investiției – instalarea sistemului de stocare a energiei electrice (BESS)
  • Audit financiar al proiectului

Indicatorii vizați de prezenta investiție sunt:

  • Capacitate nou instalată de stocare a energiei electrice (FMC04): 4,5 MWh
  • Energia absorbită anual de instalația de stocare din instalația de producție RES la care este conectată direct (FMC03): minimum 75%
  • Media anuală a energiei electrice stocate și livrate în rețea: 759,24 MWh/an
  • Total tranzit de energie estimat pe perioada de referință (20 ani): 15.184,88 MWh

Valoarea totală a contractului este de 6.040.354,32 lei (cu TVA).

Valoarea maximă nerambursabilă a proiectului asigurată din Fondul pentru Modernizare este de 1.321.234,20 lei.

Valoarea asigurată de Beneficiar este de 4.719.120,12 lei.

Durata de implementare a proiectului este până la data de 31.12.2026.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la nr. tel. 031.437.88.91, e-mail: [email protected]

Billi GIACOMO – Director General,

ALIVE CAPITAL S.A.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
GSP.ro
Dacă Delia Velculescu e în cărți pentru funcția de premier, înseamnă că suntem pe buza prăpastiei? Economiștii dau verdictul despre „Doamna de fier” a FMI și despre o posibilă intervenție a Fondului în România
Gandul
Cine era Georgiana, românca găsită moartă sub ruine în Germania. Avea doar 25 de ani
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Suveranistele Codruța Cerva și Oana Lovin, amendate penal cu câte 15.000 de euro de Judecătoria Sectorului 1. Magistrat: „Nu își asumă vina, deși instanța avea aceste așteptări”
Libertatea
Care este cel mai periculos aliment pentru creier, potrivit medicului Vlad Ciurea: „Este toxic pentru celula nervoasă”
CSID
Veste uriașă de la Finanțe! Se dau mai mulți bani pentru Programul Rabla 2026
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia