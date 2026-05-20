Investigație pentru cancerul de prostată, disponibilă în premieră în România (P)

Examenul PET-CT PSMA este disponibil, în premieră pentru România, la Centrul Oncologic SANADOR. Această investigație imagistică avansată este utilizată la nivel internațional pentru stadializarea și restadializarea unui cancer de prostată, prin identificarea recidivelor și a metastazelor, contribuind la stabilirea unui plan terapeutic personalizat.

Efectuarea unui PET-CT PSMA implică dotări tehnologice de ultimă generație, o infrastructură specială, protocol strict de siguranță și o echipă medicală specializată. Din acest motiv, până acum accesul pacienților din România la PET-CT PSMA era limitat, aceștia fiind îndrumați pentru efectuarea investigației către centre din străinătate. De acum, pacienții au acces la scanarea performantă PET-CT PSMA și la ei în țară, la Centrul Oncologic SANADOR, reducând astfel costurile, timpul de așteptare și asigurând continuitatea îngrijirii medicale.

Investigația este neinvazivă, dar presupune administrarea intravenoasă a unui radiotrasor și expunere la o doză controlată de radiații, conform protocoalelor de medicină nucleară. Examinarea implică efectuarea unei scanări PET-CT după injectarea unui radiotrasor care se leagă de PSMA (antigenul membranar specific prostatic). PSMA este o proteină exprimată în cantitate crescută pe suprafața multor celule ale cancerului de prostată, iar radiotrasorul permite evidențierea imagistică a acestor leziuni.

În acest fel, examinarea este utilă pentru localizarea metastazelor sau pentru identificarea unei recidive tumorale, inclusiv în situațiile în care antigenul specific prostatic (PSA) crește sau nu scade conform așteptărilor după tratament.

Rezultatul investigației este analizat de echipa medicală și, atunci când este cazul, în comisia oncologică multidisciplinară (Tumor Board), alături de testul PSA, rezultatul biopsiei prostatice, scorul histologic și investigațiile imagistice, inclusiv RMN multiparametric de prostată. Pe baza acestora, este stabilit planul terapeutic potrivit pentru fiecare caz în parte sau este ajustat tratamentul, atunci când rezultatele obținute nu sunt cele așteptate.

Prin urmare, examenul PET-CT PSMA completează investigațiile specifice, fără să le înlocuiască. În plus, oferă informații utile pentru stadializare, restadializare și identificarea bolii recurente sau metastatice, contribuind la personalizarea tratamentului, pentru obținerea unor rezultate bune pe termen lung.

SANADOR asigură acces la servicii medicale complete pentru diagnosticul, stadializarea și tratamentul cancerului de prostată. În funcție de indicația medicală, pacienții beneficiază de RMN multiparametric de prostată, biopsie prostatică de fuziune, PET-CT PSMA și de monitorizarea nivelului PSA pe durata tratamentului și ulterior.

Examinarea PET-CT PSMA este efectuată la Centrul Oncologic SANADOR în condiții de siguranță sporită, cu un echipament de ultimă generație, pentru expunere la o doză controlată de radiații, cu respectarea standardelor internaționale actuale.

La Centrul Oncologic SANADOR, pacienții au acces la diferite metode de tratament pentru cancer, prin radioterapie, chimioterapie, terapie hormonală sau imunoterapie, conform recomandării stabilite pentru fiecare caz în parte.

De asemenea, atunci când este indicat tratament chirurgical pentru cancer de prostată, operațiile de prostatectomie sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR, într-unul dintre cele mai bine dotate blocuri operatorii din România, cu sprijinul Secției ATI de categoria I, cu nivel de competență extinsă. În funcție de caz, intervenția chirurgicală este realizată prin abord deschis sau minim invaziv – laparoscopic sau cu ajutorul sistemului robotic da Vinci Xi.