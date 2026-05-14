Tehnologia care redă libertatea de mișcare pacienților cu gonartroză severă (P)

Există mai multe sisteme robotice cu ajutorul cărora se poate realiza protezarea genunchiului, cel mai avansat fiind modelul CORI, aprobat pentru utilizarea cu proteze cimentate.

O proteză de genunchi fixată cu ajutorul sistemului robotic CORI permite o recuperare funcțională optimă, datorită alinierii mai precise a protezei, astfel încât poate reduce riscul de disconfort după intervenție și poate îmbunătăți funcția articulației, însă simptomatologia și recuperarea diferă de la pacient la pacient.

În comparație cu alte sisteme robotice care sunt folosite în ortopedie, sistemul CORI nu necesită scanări imagistice avansate înainte de operație, prin CT sau RMN. Acest aparat dispune de un sistem computerizat inteligent, care, folosind senzori aplicați pe genunchiul pacientului, furnizează medicului ortoped un model tridimensional al articulației, cu toate particularitățile anatomice și de mișcare ale acesteia.

În acest fel, chirurgul poate stabili un plan operator personalizat, care poate fi ajustat în timp real, îndepărtând cantitatea optimă de țesut. Din acest punct de vedere, operația realizată cu sistemul robotic este mai puțin invazivă, iar proteza este fixată în poziția ideală, cu maximă precizie, pentru obținerea unor rezultate foarte bune.

În plus, durerea postoperatorie poate fi mai redusă în cazul protezării robotice, iar mobilitatea și confortul ulterior sunt superioare unei intervenții clasice de artroplastie a genunchiului, însă rezultatele depind de caz și de protocolul de recuperare.

„Principalul avantaj este o poziționarea perfectă a protezei și un aliniament perfect al componentelor protetice. Vorbim de precizie submilimetrică. Este o chirurgie personalizată, deoarece se bazează pe un maping intraoperator al anatomiei pacientului, ceea ce permite efectuarea unui balans ligamentar dinamic pe tot parcursul arcului de mișcare flexie-extensie. În felul acesta se asigură un balans al părților moi superior variantelor non-robotice”, explică Dr. Liviu Ojoga, medic primar ortopedie și traumatologie la Spitalul Clinic.

Prezervarea osului pacientului, prin efectuarea de rezecții osoase minime, este foarte importantă mai ales la pacienții tineri. De asemenea, sângerarea intraoperatorie și riscul de embolie grasă sunt semnificativ reduse, aspect esențial la persoanele în vârstă sau cu probleme cardiace.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții beneficiază de intervenții complexe de chirurgie ortopedică, în funcție de indicație, inclusiv de protezarea robotică a genunchiului cu sistemul CORI, folosit în premieră pentru România. Operațiile sunt realizate într-unul dintre cele mai bine dotate blocuri operatorii din România, cu sprijinul Secției ATI de categoria I, cu nivel de competență extinsă.