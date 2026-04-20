Când este recomandată imagistica cerebrală avansată (P)

Pe lângă imaginile anatomice obținute în urma unui RMN de cap standard, imagistica cerebrală avansată implică secvențe RMN dedicate și tehnici de postprocesare, care contribuie la o evaluare mai detaliată, esențială pentru un diagnostic diferențial și pentru monitorizarea evoluției unei afecțiuni.

Tehnicile de imagistică cerebrală avansată sunt utile în special atunci când există o suspiciune la care un RMN obișnuit nu poate oferi suficiente informații. Astfel, printre situațiile în care poate fi recomandat un RMN cerebral cu protocol avansat se numără afecțiuni neurodegenerative precum boala Alzheimer, dar și epilepsia, scleroza multiplă sau unele tumori cerebrale, care necesită o evaluare mai detaliată.

Există mai multe tehnici de imagistică cerebrală avansată, recomandate în funcție de caz și de suspiciunea clinică. Volumetria cerebrală RMN măsoară volumul unor structuri, ajutând la cuantificarea atrofiei cerebrale din anumite regiuni ale creierului. Morfometria cerebrală RMN analizează și forma, grosimea corticală sau alte caracteristici structurale ale creierului, pentru o monitorizare pe termen lung a modificărilor cerebrale.

Spectroscopia RMN oferă informații despre profilul metabolic al unei regiuni cerebrale, iar un RMN funcțional măsoară modificările în fluxul de sânge și în oxigenarea de la nivelul creierului în timpul unor sarcini sau stimulări specifice, indicând ce zone sunt active.

Toate aceste tehnici avansate asigură echipei medicale date foarte importante pentru o evaluare mai detaliată în neurologie și oncologie, dar și pentru planificarea unei intervenții neurochirurgicale sau pentru monitorizarea pe termen lung a unor afecțiuni.

Este important de reținut însă că imagistica cerebrală avansată nu este recomandată în orice situație, iar rezultatele trebuie interpretate de medic în context clinic. De multe ori, modificările imagistice nu sunt specifice pentru o singură boală, astfel încât imagistica trebuie să fie precedată mereu de consultul neurologic pentru a se obține un diagnostic diferențial.

