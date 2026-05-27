Search-ul tradițional se transformă în Decision Engine: ce înseamnă pentru vizibilitatea brandurilor (P)

Această schimbare este vizibilă printr-o serie de actualizări care confirmă aceeași direcție: AI Mode în Search, modele Gemini mai avansate, experiențe multimodale, funcții agentice și Universal Cart pentru shopping asistat de AI. Împreună, aceste lansări arată o transformare importantă: utilizatorul nu mai primește doar linkuri în răspunsurile Google, ci răspunsuri structurate, comparații, recomandări și, treptat, fluxuri de acțiune integrate.

Aceasta este trecerea de la SEO la GEO – Generative Engine Optimization.

În acest context, rolul agențiilor media se schimbă la rândul lui. O agenție full service precum United Media Services nu mai are doar misiunea de a planifica media, de a livra campanii și de a optimiza performanța pe canale digitale. Rolul ei devine strategic: să construiască și să implementeze arhitecturi de vizibilitate prin care brandurile din portofoliu să devină nu doar prezente online, ci prima alegere în răspunsurile generate de AI.

Google și-a regândit Search box-ul pentru era AI

Google descrie această schimbare drept „cel mai mare upgrade al Search box-ului din ultimii peste 25 de ani”, conform anuntului facut de gigantul tech recent. În loc să rămână un simplu câmp în care utilizatorul introduce keyword-uri, noul Search box este reimaginat ca o interfață inteligentă, alimentată de AI (cu inteligență Gemini).

Schimbarea pornește de la noua realitate: curiozitatea utilizatorilor nu mai încape în keyword-uri scurte. De aceea, noul Search box se extinde dinamic, oferă mai mult spațiu pentru întrebări complexe și ajută utilizatorul să își formuleze mai bine intenția prin sugestii AI-powered, care merg dincolo de autocomplete-ul clasic.

În plus, căutarea devine multimodală: utilizatorii pot folosi text, imagini, fișiere, video-uri sau chiar taburi din Chrome ca input. Experiența nu se oprește la primul răspuns: dintr-un AI Overview, utilizatorul poate pune întrebări suplimentare și poate continua conversația în AI Mode, păstrând contextul inițial.

Pentru branduri, implicația este clară: Google Search se mută de la logica „keyword – listă de linkuri” către o experiență în care, cu ajutorul AI-ului integrat, va înțelege intenția, va structura răspunsul și recomanda surse relevante în funcție de context. Obiectivul nu mai este doar ca brandul să apară sus în rezultate, ci să comunice suficient de clar, să fie relevant și credibil, încât să fii inclus în răspunsurile generate de AI.

Experiențele multimodale transformă AI-ul din text în context

Această schimbare modifică profund modul în care utilizatorii interacționează cu informația. Căutarea nu mai începe cu o frază tastată într-o bară de search. Poate începe cu o imagine, cu un obiect din fața utilizatorului, cu o conversație, cu un produs văzut într-un magazin sau cu o situație din lumea reală.

Odată cu direcțiile legate de Android XR și ochelari inteligenți, AI-ul se mută treptat din ecran în câmpul vizual al utilizatorului.

Asta înseamnă că ecranul devine secundar. Contextul devine interfața principală.

Utilizatorul se uită la un produs. AI-ul poate oferi informații.

Utilizatorul este într-un magazin. AI-ul poate compara opțiuni.

Utilizatorul participă la o întâlnire. AI-ul poate extrage acțiuni.

Utilizatorul merge pe stradă. AI-ul poate recomanda locuri, servicii sau decizii relevante.

Pentru branduri, implicația este clară: nu mai este suficient să fii „online”. Trebuie să fii omniprezent într-un mod inteligent — disponibil, clar și util exact în momentul în care AI-ul are nevoie de informația ta pentru a ajuta utilizatorul.

Această omniprezență nu se construiește doar prin prezență media. Se construiește prin consistență între paid media, owned media, earned media, content, SEO, social, video, marketplace-uri și date de produs.

Modelele Gemini devin mai avansate și mai agentice

Gemini nu mai este doar un chatbot sau un asistent conversațional. Devine o infrastructură AI capabilă să înțeleagă context, să planifice pași și să susțină fluxuri mai complexe.

Un chatbot răspunde la întrebări.Un agent înțelege obiective.

Această diferență este esențială pentru businessuri. În noul model, utilizatorul nu va interacționa întotdeauna direct cu site-ul, aplicația sau conținutul unui brand. În multe cazuri, agentul AI va fi primul filtru.

El va analiza opțiunile, va compara informații, va rezuma diferențe și va decide ce merită recomandat mai departe utilizatorului.

Universal Cart arată direcția shoppingului asistat de AI

Universal Cart este una dintre piesele importante în această evoluție, pentru că arată cum Google se apropie de zona de acțiune, nu doar de zona de informare.

În shoppingul tradițional, utilizatorul caută produse, intră pe mai multe site-uri, compară prețuri, citește recenzii și finalizează achiziția manual.

În shoppingul asistat de AI, procesul devine mai integrat. AI-ul poate compara produse, poate rezuma diferențele, poate sugera opțiuni potrivite și poate ghida utilizatorul către o decizie mai rapidă.

În SUA, această direcție se apropie de agentic commerce: AI-ul nu doar recomandă, ci poate susține fluxuri tot mai apropiate de achiziție.

În Europa, tranziția este mai prudentă. Reglementările privind datele personale, protecția consumatorului, plățile și responsabilitatea decizională fac ca scenariul de „one-click AI checkout” să nu fie încă la același nivel.

Dar Europa este deja în faza de Decision Convergence.

Asta înseamnă că AI-ul poate să nu cumpere încă autonom în numele utilizatorului, dar influențează tot mai mult procesul de cumpărare.

AI-ul compară. AI-ul filtrează. AI-ul explică. AI-ul reduce opțiunile. AI-ul recomandă.

Chiar dacă omul apasă încă personal pe butonul final de cumpărare, drumul până la acel buton este din ce în ce mai mult modelat de AI.

Pentru retaileri și branduri, întrebarea nu mai este doar: „Cum atragem clientul pe site?”, ci „Cum devenim opțiunea pe care AI-ul o consideră relevantă, sigură și pregătită pentru cumpărare?”

Pentru brandurile din retail, FMCG, e-commerce, auto, banking, pharma sau servicii, acest lucru cere o strategie diferită. Trebuie să ai și un ecosistem digital pe care AI-ul îl poate interpreta: descrieri clare, informații coerente, recenzii gestionate, conținut comparativ, date structurate, prezență în surse autoritare și semnale constante de încredere.

United Media Services poate susține această tranziție prin strategii integrate care nu urmăresc doar vizibilitatea de campanie, ci și vizibilitatea în decizia asistată de AI.

Vizibilitatea nu mai înseamnă doar keyword-uri

Toate aceste schimbări: AI Mode, Gemini, experiențe multimodale, funcții agentice și Universal Cart, duc către aceeași concluzie – vizibilitatea digitală nu mai poate fi redusă la keyword-uri și poziții în SERP. SEO-ul clasic nu dispare, dar nu mai este suficient.

AI-ul nu caută doar potriviri exacte de termeni. AI-ul caută sens, context, coerență, autoritate, date structurate și utilitate.

Noua vizibilitate are trei piloni.

Relevanță semantică

AI-ul trebuie să înțeleagă clar cine ești, ce faci, pentru cine ești relevant și în ce situații ar trebui să te recomande.

Asta înseamnă conținut bine structurat, explicații clare, definiții, comparații, întrebări frecvente, studii de caz și date concrete.

Brandul trebuie să devină ușor de interpretat de modelele AI.

Pregătire tehnică

Dacă agenții AI urmează să compare, să recomande sau să inițieze acțiuni, ei au nevoie de date curate și accesibile.

Asta înseamnă schema markup, feeduri actualizate, informații de produs corecte, disponibilitate, prețuri, politici comerciale clare, metadata și infrastructură tehnică pregătită pentru interacțiuni automate.

Dacă AI-ul nu poate citi, interpreta sau valida datele tale, va prefera alte surse.

Coerență de brand

AI-ul compară semnale din mai multe surse: website, social media, marketplace-uri, recenzii, presă, profiluri de companie, documentație, baze de date și mențiuni externe.

Dacă aceste semnale se contrazic, brandul devine greu de înțeles.

Coerența devine un avantaj competitiv. Aceeași poziționare, aceleași date, aceleași promisiuni și același nivel de claritate trebuie să apară în toate punctele digitale.

Pentru o agenție media full service, aceasta este o schimbare de paradigmă. Media nu mai înseamnă doar plasare de mesaje. Media devine parte din infrastructura de semnale pe care AI-ul o folosește pentru a înțelege un brand.

Într-o lume în care Search-ul devine AI-first, Gemini devine agent, Universal Cart schimbă shoppingul, iar experiențele multimodale mută AI-ul în contextul real al utilizatorului, companiile nu mai pot trata vizibilitatea ca pe o simplă problemă de ranking.

Vizibilitatea devine o problemă de arhitectură informațională.

Aici se află noul rol al agențiilor media: nu doar să aducă audiență către brand, ci să construiască un ecosistem în care brandul este recunoscut, validat și recomandat de AI.

United Media Services poate transforma această provocare într-un avantaj competitiv pentru brandurile din portofoliu, prin strategii care combină research, date, conținut, tehnologie și înțelegerea noilor comportamente de consum asistate de AI.