Risc existențial. Anthropic avertizează că inteligența artificială ar putea depăși oamenii în următorii ani

Jack Clark, cofondator al companiei Anthropic, susține că un sistem AI ar putea contribui, alături de oameni, la o descoperire care să merite Premiul Nobel chiar în următoarele 12 luni, scrie The Guardian.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe susținute la Universitatea Oxford, unde Clark a avertizat că dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale vine la pachet cu riscuri fără precedent. Oficialul Anthropic a afirmat că există încă scenarii „cu probabilitate mai mare de zero” în care tehnologia ar putea provoca dispariția omenirii.

În același timp, industria AI anticipează apariția companiilor conduse integral de inteligența artificială și extinderea roboților umanoizi în activitățile cotidiene. Potrivit lui Clark, omenirea trebuie să se pregătească pentru momentul în care AI-ul va deveni „mai capabil decât noi toți la un loc”.

Pericolele din securitatea cibernetică

Cofondatorul Anthropic a atras atenția și asupra noii versiuni AI dezvoltate de companie, denumită Mythos, despre care spune că a demonstrat capacități alarmante în exploatarea vulnerabilităților de securitate cibernetică.

Clark consideră că dezvoltarea inteligenței artificiale ar trebui încetinită pentru a oferi societății mai mult timp de adaptare. Totuși, acesta recunoaște că un astfel de scenariu este puțin probabil, având în vedere competiția intensă dintre marile companii tehnologice și rivalitățile geopolitice dintre state.

Anthropic, companie fondată de foști cercetători OpenAI preocupați de siguranța AI, a fost criticată în repetate rânduri de susținătorii accelerării dezvoltării inteligenței artificiale, inclusiv de apropiați ai administrației Donald Trump. Aceștia acuză compania că promovează discursuri alarmiste pentru a justifica reglementări stricte care i-ar putea avantaja poziția pe piață.

Inteligența artificială ar putea schimba radical economia globală

Jack Clark avertizează că impactul inteligenței artificiale asupra economiei și societății va fi profund. Printre scenariile menționate se numără apariția unei economii a mașinilor separate de economia umană, progresul științific realizat aproape exclusiv de AI și dezvoltarea unor echipamente pe care oamenii nu le-ar mai putea înțelege sau proiecta.

Profesorul Edward Harcourt, director al Institutului pentru Etică în AI, avertizează că dependența excesivă de inteligența artificială poate provoca „atrofie cognitivă”, afectând capacitatea oamenilor de a lua decizii și de a gândi critic.

Specialiștii susțin că viitorul inteligenței artificiale trebuie construit în jurul unor modele care să stimuleze gândirea umană și colaborarea dintre om și mașină, nu înlocuirea completă a oamenilor.