Foști lideri mondiali și experți AI simulează deja următoarea pandemie globală. Ce scenarii au alarmat participanții la experiment

Simularea a fost organizată de The Elders, grupul creat de Nelson Mandela în 2007 pentru gestionarea marilor crize globale. Potrivit The Guardian, exercițiul a avut loc la centrul de urgență al Organizația Mondială a Sănătății de lângă Nairobi și a implicat scenarii despre un nou virus respirator extrem de periculos izbucnit în Ciad.

Scenariul care a alarmat liderii: un nou virus și guverne care ascund informațiile

În simulare, autoritățile sanitare din estul Ciadului descopereau mai multe decese provocate de insuficiență respiratorie, iar primele teste indicau o nouă variantă de gripă aviară. Problema majoră nu era însă doar virusul, ci faptul că guvernul ezita să anunțe OMS, de teamă că țara va fi izolată economic și stigmatizată internațional. Participanții au discutat timp de ore întregi despre cum ar putea statele lumii să reacționeze mai rapid și mai coordonat decât în timpul pandemiei de Covid-19.

Ebola și hantavirusul au făcut simularea și mai tensionată

Exercițiul a avut loc într-un moment extrem de sensibil. La doar o zi după simulare, autoritățile sanitare au confirmat noi focare de Ebola în Uganda și Republica Democrată Congo, unde boala a provocat deja zeci de decese. În paralel, focarul de hantavirus continuă să provoace îngrijorare internațională. Coincidența a făcut ca întâlnirea foștilor lideri mondiali să capete rapid o dimensiune mult mai serioasă decât un simplu exercițiu teoretic.

„Nu știm unde va izbucni următoarea epidemie”

Printre participanți s-a aflat și laureatul Nobel pentru Pace Denis Mukwege, care a avertizat că lumea trebuie să fie pregătită pentru următoarea mare criză sanitară globală. „Trebuie să lucrăm împreună pentru că nu știm niciodată unde va izbucni”, a spus Mukwege. „O epidemie poate merge foarte departe și poate depăși rapid granițele unei țări.” Fostul președinte al Liberiei, Ellen Johnson Sirleaf, a avertizat că multe state nu au încă infrastructura necesară pentru a detecta și raporta rapid focarele periculoase.

OMS le-a prezentat participanților și un nou sistem bazat pe inteligență artificială, conceput pentru detectarea și analiza rapidă a amenințărilor sanitare globale. Experții spun că viitoarele pandemii ar putea fi agravate simultan de schimbările climatice, conflicte și dezastre naturale, ceea ce ar face reacțiile internaționale mult mai complicate decât în perioada Covid.

Lumea încă nu are un acord global pentru următoarea pandemie

Simularea vine și într-un moment delicat pentru diplomația internațională. Negocierile pentru tratatul global privind pandemiile – început după Covid-19 – au ratat recent termenul-limită stabilit de statele membre ale OMS.Țările sărace acuză în continuare statele bogate că au monopolizat vaccinurile și tratamentele în timpul pandemiei de Covid, iar lipsa de încredere blochează acum un acord global. Directorul regional OMS pentru Africa, Mohamed Janabi, a transmis un mesaj direct la finalul exercițiului: „Focarele vor continua să apară. Problema este modul în care le gestionăm.”