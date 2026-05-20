„Simțeam că trădez umanitatea” / Inginerul IA pe care Google l-a dat afară după ce a ridicat vocea

Un inginer specializat în inteligență artificială la Google DeepMind acuză compania că l-a concediat pe nedrept după ce a protestat, în interiorul birourilor din Londra, împotriva utilizării tehnologiei IA în operațiuni militare israeliene, relatează The Guardian.

Cazul, depus la Tribunalul Muncii din Regatul Unit, aduce din nou în prim-plan tensiunile tot mai profunde din interiorul marilor companii tehnologice cu privire la etica inteligenței artificiale și implicarea acesteia în conflicte armate.

„Google furnizează inteligență artificială militară forțelor care comit genocid”

Inginerul, de origine palestiniană și care a cerut să rămână anonim, a distribuit pliante în birourile Google DeepMind din Londra cu mesajul: „Google furnizează inteligență artificială militară forțelor care comit genocid”.

Totodată, le-a trimis colegilor e-mailuri în care atrăgea atenția asupra deciziei Google din 2025 de a renunța la angajamentul de a nu dezvolta tehnologii cu aplicații militare dăunătoare sau sisteme de supraveghere care încalcă normele internaționale.

„Un vis din copilărie, transformat în coșmar”

Angajatul a descris munca într-un laborator de cercetare IA drept „un vis din copilărie”, însă a mărturisit că sentimentele sale s-au schimbat radical pe măsură ce Google a semnat noi contracte cu guverne.

„Mergi acolo în fiecare zi și simți că trădezi umanitatea și poporul tău”, a declarat el pentru The Guardian.

Conform plângerii sale, Google a concluzionat că acesta și-ar fi dat demisia de bunăvoie, în urma unor întâlniri cu departamentul de resurse umane – acuzație pe care inginerul o neagă categoric. El susține că a fost discriminat pe baza convingerilor sale etice și că acționa ca un denunțător atunci când a alertat colegii cu privire la contractele controversate.

Google DeepMind a respins relatarea sa, un purtător de cuvânt declarând că aceasta „nu reflectă cu exactitate faptele”.

Îngrijorări tot mai mari în interiorul Google

Cazul nu este unul izolat.

O sursă din cadrul DeepMind a declarat că cel puțin zece cercetători au demisionat din motive de principiu după modificarea din 2025 a principiilor de inteligență artificială ale companiei.

„Mulți dintre primii cercetători în domeniul IA erau idealiști – credeau că această tehnologie va aduce beneficii umanității. Dar când IA a început să valoreze bani reali, au devenit descurajați de utilizările mai puțin etice”, a spus sursa.

Luna trecută, sute de angajați Google au semnat o petiție prin care cereau interzicerea utilizării IA a companiei în activități de apărare clasificate ale guvernului american, solicitând ca tehnologia să servească „binele umanității”, nu scopuri „inumane sau extrem de dăunătoare”.

Contractul de 1,2 miliarde de dolari, în centrul controversei

La baza protestelor se află un contract de cloud computing în valoare de 1,2 miliarde de dolari încheiat între Google, Amazon și guvernul israelian – un acord pe care oficiali israelieni l-au descris ca având un rol semnificativ în operațiunile militare din Gaza.

De asemenea, Google a semnat un acord AI cu Pentagonul, după ce Anthropic a refuzat să elimine măsurile de protecție care preveneau utilizarea AI pentru arme autonome sau supraveghere internă.

Un context social tot mai tensionat

Cazul survine într-un moment de rezistență publică crescândă față de expansiunea inteligenței artificiale.

În Statele Unite, menționarea AI a fost întâmpinată cu huiduieli la ceremonii de absolvire, inclusiv fostul director executiv al Google, Eric Schmidt, care a fost huiduit de absolvenții Universității de Stat din Arizona.

În Marea Britanie, sondaje recente arată că unul din trei studenți se teme că AI va elimina locuri de muncă atât de rapid încât va provoca tulburări sociale.

Organizația Foxglove, un grup de campanie pentru justiție tehnologică care susține cazul, a transmis că fostul angajat „a încercat să restabilească politicile etice pe care Google le-a abandonat” și că, în loc să îi asculte avertismentele, compania „a riposta concediindu-l”.

Procesul urmează să fie judecat de Tribunalul Muncii din Regatul Unit. Google nu a oferit detalii suplimentare față de declarația că relatarea inginerului nu corespunde realității.