Revoluție în căutarea online. Google prezintă o strategie radicală bazată pe inteligența artificială

Noua viziune este susținută de o investiție uriașă, potrivit anunțului făcut în cadrul conferinței. Google va cheltui anul acesta o sumă record, între 180 și 190 de miliarde de dolari, pentru echipamente și centre de date moderne.

Pentru a ține pasul cu concurența tot mai strânsă din domeniu, Google își schimbă strategia de funcționare veche de zeci de ani. Noul obiectiv este să îl ajute pe utilizator „să caute mai puțin”, lăsând tehnologia să exploreze internetul și să rezolve sarcini pe cont propriu.

Cea mai mare transformare a căutării pe internet din ultimele decenii

Tradiționalul motor de căutare face cel mai mare pas de până acum. Noua bară de căutare folosește un model de inteligență artificială mult mai rapid, numit Gemini 3.5 Flash, și permite utilizatorilor să pună întrebări lungi, formulate exact așa cum ar vorbi cu o altă persoană.

Inovația majoră este că utilizatorii își pot crea proprii „agenți de căutare” care să lucreze pentru ei în fundal:

– Căutare continuă: Poți cere Google să urmărească permanent un subiect (de exemplu, când un sportiv preferat lansează o colecție nouă de haine), iar sistemul va căuta singur pe internet și te va anunța imediat ce apare o noutate.

– Mini-aplicații pe loc: Google va putea genera instantaneu ecrane și grafice personalizate în funcție de cerințe (cum ar fi un program de sport adaptat exact pe baza vremii de afară și a locației tale).

Performanță maximă, viteză crescută și disponibilitate imediată

Noul model Gemini 3.5 Flash este disponibil începând de marți la nivel global pentru utilizatorii de rând, companii și programatori. Potrivit companiei, acesta este de 4 ori mai rapid decât modelele similare de pe piață și excelează la sarcini complexe de lungă durată, care înainte durau zile sau săptămâni. Compania a anunțat că o versiune și mai puternică, numită Gemini 3.5 Pro, este deja testată intern și va fi lansată luna viitoare.

Gemini Spark: Asistentul personal care lucrează chiar și când telefonul e blocat

O altă noutate importantă este Gemini Spark, un asistent personal inteligent integrat direct cu aplicațiile Google (Gmail, Docs, Slides), dar și cu servicii externe precum Canva sau platforme de comenzi de mâncare și rezervări la restaurante.

Acesta nu se rezumă doar la a oferi răspunsuri, ci poate executa acțiuni concrete:

Automatizează activități: Poate citi rezumatul unor ședințe din e-mailuri, poate scrie un raport în Google Docs și poate pregăti mesajul pe care utilizatorul trebuie să îl trimită mai departe. De asemenea, poate verifica lunar facturile pentru a depista comisioane ascunse.

Funcționează non-stop: În această vară, Spark va fi lansat și pe calculatoare, unde va putea lucra cu fișierele locale. Datorită unei noi funcții numite Android Halo, utilizatorii vor putea vedea pe telefon ce lucrează asistentul lor, acesta rămânând activ chiar și atunci când laptopul este închis sau ecranul telefonului este blocat.

Siguranță înainte de toate: Pentru a evita greșelile, Google a dat asigurări că asistentul va cere întotdeauna aprobarea clară a utilizatorului înainte de a face acțiuni importante, cum ar fi plata unor sume de bani sau trimiterea efectivă a e-mailurilor.

Laboratorul DeepMind și planurile de viitor

Toate aceste tehnologii sunt create de DeepMind, laboratorul de cercetare al Google. Conducerea acestuia a recunoscut că tehnologia trebuie să mai câștige încrederea publicului, în condițiile în care sondajele arată că jumătate dintre oameni privesc inteligența artificială cu îngrijorare.

Conform companiei, scopul final al Google este crearea unei inteligențe artificiale capabile să egaleze mintea umană în aproape orice domeniu. Pentru a ține pasul cu ritmul alert al pieței, inginerii companiei aduc modificări și îmbunătățiri sistemelor aproape în fiecare zi, asigurându-se că serviciile oferite celor peste 900 de milioane de utilizatori Gemini rămân moderne și utile.