Dispar cablurile de pe fațadele clădirilor din Brașov

La mai puțin de o săptămână după solicitările transmise de Primăria Brașov către operatorii de rețele, în oraș au apărut primele lucrări de demontare a cablurilor de pe fațadele clădirilor. Potrivit municipalității, în mai multe zone clădirile și străzile arată deja „mult mai aerisit și mai îngrijit”.

Cablurile lăsate pe ziduri vor fi tăiate

Autoritățile au anunțat marți că acțiunea va continua în tot orașul, obiectivul fiind ca până la finalul anului toate clădirile să fie eliberate de cablurile care „strică imaginea Brașovului”.

„Dacă nu sunt interesați și le-au lăsat atârnate pe ziduri, înseamnă că nu mai au niciun rost. Le luăm de acolo și le tăiem”, a explicat edilul George Scripcaru.

Apel către proprietarii de imobile

Primarul a făcut apel către proprietarii de imobile să solicite eliminarea cablurilor vechi sau neutilizabile atunci când operatorii de rețele intervin pentru curățarea fațadelor.

„Nu vreau să amendăm pe nimeni, nici operatorii, nici proprietarii de imobile, dar trebuie să înțeleagă cu toții că lucrurile trebuie puse în ordine. Important este să își facă treaba cu toții”, a spus edilul.