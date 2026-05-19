Prima pagină » Social » Dispar cablurile de pe fațadele clădirilor din Brașov

Dispar cablurile de pe fațadele clădirilor din Brașov

În Brașov au început lucrările de îndepărtare a cablurilor de pe fațadele clădirilor, iar autoritățile vor ca până la finalul anului toate imobilele din oraș să fie eliberate de firele care le afectează aspectul.
Dispar cablurile de pe fațadele clădirilor din Brașov
Galerie Foto 1
Maria Miron
19 mai 2026, 23:39, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

La mai puțin de o săptămână după solicitările transmise de Primăria Brașov către operatorii de rețele, în oraș au apărut primele lucrări de demontare a cablurilor de pe fațadele clădirilor. Potrivit municipalității, în mai multe zone clădirile și străzile arată deja „mult mai aerisit și mai îngrijit”.

Cablurile lăsate pe ziduri vor fi tăiate

Autoritățile au anunțat marți că acțiunea va continua în tot orașul, obiectivul fiind ca până la finalul anului toate clădirile să fie eliberate de cablurile care „strică imaginea Brașovului”.

„Dacă nu sunt interesați și le-au lăsat atârnate pe ziduri, înseamnă că nu mai au niciun rost. Le luăm de acolo și le tăiem”, a explicat edilul George Scripcaru.

Apel către proprietarii de imobile

Primarul a făcut apel către proprietarii de imobile să solicite eliminarea cablurilor vechi sau neutilizabile atunci când operatorii de rețele intervin pentru curățarea fațadelor.

„Nu vreau să amendăm pe nimeni, nici operatorii, nici proprietarii de imobile, dar trebuie să înțeleagă cu toții că lucrurile trebuie puse în ordine. Important este să își facă treaba cu toții”, a spus edilul.

Recomandarea video

„Minuta” care bate legea: Lia Savonea a emis și ea un ordin prin care judecătorii detașați încasează diurne de 2%, în pofida legii
G4Media
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Fac politica țării, influențează votul, forțează guverne, scriu legi, dar nu vor să-și publice donatorii și circuitul banilor. Votul din Parlament care obligă ONG-urile la transparență a dat alarma în tabăra #rezist
Gandul
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin ce chin trecea
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Cinci măsuri de forță pe care Uniunea Europeană le poate folosi într-un război comercial cu China
Libertatea
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
CSID
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696 km/h! Șoferul, amendat cu 6.600 de euro
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia