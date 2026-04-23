Mihaela Neagu anunță participarea IRUM SA la AgriXpo Brașov 2026: „Faptul că IRUM are încredere în acest proiect spune totul despre potențialul lui” – COMUNICAT

AgriXpo Brașov 2026 marchează un nou moment de referință prin confirmarea participării IRUM SA, unul dintre cele mai puternice și respectate branduri industriale românești din domeniul utilajelor forestiere și agricole.
23 apr. 2026, 21:51, Economic

Anunțul a fost făcut de Mihaela Neagu, reprezentant al organizatorilor, care subliniază importanța acestui parteneriat strategic pentru dezvoltarea evenimentului: „Faptul că un super brand românesc precum IRUM are încredere în AgriXpo este cea mai clară validare că acest proiect răspunde unei nevoi reale din piață, in vremuri complicate cu constrangeri si temeri pentru toata lumea”.

Prezența IRUM SA la AgriXpo Brașov confirmă direcția asumată de organizatori: construirea unui târg eficient, accesibil și relevant pentru întreaga industrie agricolă și conexă. Cu o tradiție industrială solidă și un portofoliu de produse recunoscut pentru robustețe și performanță, IRUM SA vine la Brașov pentru a demonstra că tehnologia românească poate concura la cel mai înalt nivel.

În cadrul AgriXpo, compania va expune utilaje reprezentative, va susține prezentări tehnice și va interacționa direct cu fermieri, antreprenori și profesioniști din domeniu, într-un cadru care favorizează dialogul real și parteneriatele concrete.

AgriXpo Brașov 2026, desfășurat în perioada 24–27 septembrie, pe platforma fostei fabrici de zahăr din Bod, își propune să devină cel mai accesibil și dinamic târg agricol din centrul României. Conceptul evenimentului pune accent pe eficiență, costuri reduse pentru expozanți și o experiență relevantă pentru vizitatori.

Prin participarea IRUM SA, AgriXpo își consolidează poziția ca platformă de încredere pentru marii jucători din industrie și ca un catalizator pentru dezvoltarea agriculturii românești.

