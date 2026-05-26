Mihaela Neagu: Agricultura prinde viață prin tehnologie, gust, tradiție și spectacol

Organizat pe platforma fostei fabrici de zahăr din Bod, evenimentul își propune să aducă agricultura mai aproape de oameni, într-un format modern, interactiv și spectaculos, în care tehnologia, gastronomia, zootehnia și utilajele agricole devin experiențe vii pentru vizitatori.

AgriXpo Brașov nu va fi doar o expoziție clasică, ci un spațiu în care agricultura va putea fi văzută, testată, înțeleasă și trăită direct la fața locului.

„Pentru mulți brașoveni, fosta fabrică de zahăr din Bod reprezintă o parte din memoria și identitatea locului. Prin AgriXpo Brașov, acest spațiu emblematic va prinde din nou viață, de această dată prin energia fermierilor români, a producătorilor locali și a unei agriculturi care îmbină tradiția cu viitorul. Ne dorim ca AgriXpo să fie mai mult decât un târg. Vrem să construim o experiență completă, în care publicul să descopere câtă pasiune, tehnologie și inovație există astăzi în agricultura românească”-Mihaela Neagu proprietara Fabricii de Zahăr Bod.

Cele patru arene care vor defini experiența AgriXpo

AgriTehnic Arena

Utilajele agricole și demonstrațiile tehnice vor ocupa un loc central în AgriTehnic Arena, spațiul destinat marilor producători și importatori de tehnică agricolă.

Tractoare, combine, utilaje pentru cultura mare și echipamente de ultimă generație vor putea fi văzute de aproape, într-un cadru care va permite prezentări dinamice și interacțiune directă între expozanți și fermieri.

Cooking Arena – From Farm to Fire

Una dintre cele mai atractive zone pentru public va fi Cooking Arena – From Farm to Fire, spațiul dedicat demonstrațiilor culinare live, realizate exclusiv cu produse locale și ingrediente provenite direct de la fermieri și producători români.

Vizitatorii vor putea urmări preparate gătite la foc deschis, rețete reinterpretate și demonstrații gastronomice susținute de bucătari invitați, într-un concept care pune accent pe legătura directă dintre fermă și farfurie.

Innovation Arena

Agricultura viitorului va putea fi descoperită în Innovation Arena, zona dedicată roboților agricoli, automatizării, inteligenței artificiale, soluțiilor smart și noilor tehnologii care transformă fermele moderne.

De la roboți autonomi pentru lucrări agricole și sisteme inteligente de monitorizare, până la drone, software și echipamente experimentale, arena va oferi o imagine clară asupra modului în care tehnologia redefinește agricultura europeană.

Zootehnic Arena

Sectorul zootehnic va avea un spațiu special dedicat în cadrul Zootehnic Arena, unde vor fi prezentate animale de rasă, programe genetice, tehnologii pentru ferme și exemple de bune practici din zootehnia românească.

Organizatorii își propun să transforme această zonă într-un punct major de atracție atât pentru specialiști, cât și pentru familii și tineri interesați să descopere universul fermelor moderne.

Un concept construit pentru public și expozanți

Prin cele patru arene tematice, AgriXpo Brașov își propune să creeze un echilibru între componenta profesională și experiența publicului larg, oferind expozanților posibilitatea de a demonstra concret tehnologiile, produsele și serviciile pe care le dezvoltă.

Evenimentul va reuni companii din agribusiness, producători locali, fermieri, cooperative, startup-uri și reprezentanți ai industriei alimentare, într-un format care urmărește să transforme agricultura într-un subiect accesibil, modern și atractiv pentru toate generațiile.

AgriXpo Brașov 2026 se anunță astfel drept unul dintre cele mai ambițioase proiecte expoziționale dedicate agriculturii românești din ultimii ani, cu accent pe experiență, interacțiune și promovarea potențialului agroalimentar românesc.