Tanczos Barna cere la Bruxelles buget mai mare pentru agricultură: „Negocierile din următoarele luni vor fi esenţiale pentru fermierii din România”

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a declarat că România solicită sprijin imediat și un buget mai mare pentru agricultură pe termen lung din partea Uniunii Europene, în contextul discuțiilor purtate la Bruxelles privind viitorul politicilor agricole europene.

Acesta a spus marți că, în cadrul reuniunii Consiliului Agricultură și Pescuit, a cerut măsuri și fonduri din rezerva agricolă a UE pentru a gestiona crizele din prezent care afectează sectorul.

În același timp, ministrul a vorbit despre importanța protejării producției agricole interne, inclusiv în raport cu acordul UE-Mercosur, și a menționat că importurile pot avea efecte inegale asupra statelor membre.

Într-o postare pe Facebook, Tanczos Barna a spus că România, alături de alte state membre, a cerut explicit creșterea bugetului european pentru agricultură și coeziune în viitorul cadru financiar multianual.

„Împreună cu alte 15 state membre ale UE, România a transmis astăzi clar că, în viitorul buget multianual al Uniunii Europene, aşteaptă alocări mai mari decât cele propuse pentru agricultură şi coeziune”, a declarat ministrul interimar al Agriculturii.

El a precizat că această poziție, anunțată și de președintele Nicușor Dan, este un semnal politic în interiorul Uniunii Europene.

„Negocierile din următoarele luni vor fi astfel esenţiale pentru fermierii din România, mai ales în contextul în care, în prezent, pare să scadă sprijinul pentru menţinerea unui buget separat pentru agricultură”, a spus ministrul interimar.

Tot la Bruxelles, Tanczos Barna a cerut din nou folosirea resurselor din rezerva agricolă europeană pentru a face față situațiilor de criză.

„Discuţiile cu colegii miniştri au arătat clar că agricultura europeană se confruntă cu multiple crize: creşterea costurilor de producţie, probleme pe piaţa laptelui şi fenomene climatice extreme, în special seceta, care afectează competitivitatea agriculturii şi situaţia fermierilor. Este foarte important că a fost adoptat planul european de acţiune privind fertilizanţii, însă acesta trebuie aplicat urgent şi susţinut prin alocări semnificative din rezerva de criză”, a afirmat Tanczos Barna.

„Impactul acordului trebuie analizat şi la nivelul pieţelor naţionale, deoarece importurile pot afecta disproporţionat anumite state membre. UE trebuie să acţioneze astfel încât niciun stat membru să nu rămână singur în faţa efectelor negative, iar măsurile de salvgardare trebuie aplicate rapid atunci când situaţia o impune”, a explicat ministrul interimar.