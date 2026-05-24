Tanczos Barna, despre criza politică: UDMR nu a fost niciodată buturuga care să răstoarne căruța

Ministrul interimar al Agriculturii Tanczos Barna a fost întrebat duminică, la Digi24, ce crede despre criza politică generată de căderea guvernului Bolojan.

Barna a răspuns că el nu înțelege de ce criza s-a produs în acest moment. De asemenea, a menționat că partidul „UDMR nu ar fi făcut așa ceva niciodată”.

Criza politică a avut loc „într-un moment de cotitură”

„Noi nu am fost niciodată buturuga care să răstoarne căruța într-un moment de cotitură, de importanță maximă pentru țară”, a adăugat ministrul interimar.

El a mai vorbit despre perioada până la finalul lunii august, legată de PNRR. Acesta este „un moment de presiune maximă, de activitate maximă”. Tanczos Barna a mai spus că „ar trebui să tragem toți la aceeași căruță”. Însă, „nu mai putem, pentru că am rămas fără cai”.

„PSD a decis că acum este momentul”

Întrebat dacă moțiunea de cenzură a reprezentat un gest de iresponsabilitate, ministrul interimar a răspuns că nu poate da un răspuns din interiorul unui partid unde „s-au făcut consultări cu toate organizațiile și tot Partidul Social Democrat a decis că acum este momentul”.

„Ei vin cu acest argument, că PSD nu mai poate să guverneze într-un guvern în care premierul se numește Ilie Bolojan”, a concluzionat Tanczos Barna.